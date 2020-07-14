Рада ввела підтримку дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" в період карантину

Депутати Верховної Ради на засіданні, яке відбулося 14 липня, підтримали у період карантину і до кінця місяця, в якому скасовується карантин покриття державою витрат дитячих центрів "Молода гвардія" і "Артек" на утримання об'єктів та оплату праці працівників.

За ухвалення законопроєкту №3781 за основу проголосували 352 депутати при мінімально необхідних 226, в цілому – 354, передають Українські Новини.

Документом встановлюється, що держава здійснює покриття витрат дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" (на утримання об'єктів, оплату праці працівників, обов'язкових податків і платежів, комунальних послуг, послуг зв'язку, послуг дератизації, дезінфекції, вивезення твердих побутових відходів, пально-мастильних матеріалів) під час карантину, встановленого з метою запобігання розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби

COVID-19, на період скасування тематичних змін і до кінця місяця, в якому скасовано карантин, але не пізніше початку тематичної зміни.

Також законопроєктом передбачена держпідтримка відповідних дитячих центрів шляхом фінансування будівництва і реконструкції об'єктів інфраструктури за рахунок державного бюджету.

Законопроєктом також встановлюється, що держава викуповує 90% путівок до дитячих центрів "Артек" і" Молода гвардія", а решта путівки реалізуються дитячими центрами без залучення третіх осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада на засіданні легалізувала гральний бізнес, законопроєкт підтримали 248 депутатів при мінімально необхідних 226.

Після цього в парламенті зареєстрували постанову, яка пропонує скасувати результати голосування за законопроєкт № 2285-д про легалізацію грального бізнесу.