Літня відпустка 2020: скільки коштує відпочити на чорноморському півострові Гіркий кут

В Україні триває сезон літніх відпусток і для відпочинку українці все більше вибирають внутрішній туризм, популярністю користуються озера і чорноморські курорти. На півострові Гіркий кут, який омиває Чорне море, проживання в середньому коштує від 150 гривень з людини, передають Українські Новини. Півострів Гіркий кут ще називають маленьким Кримом. Омивається Чорним морем в Херсонській області. Також тут є цілюща вода, насичена сріблом та йодом, лікувальні грязі і унікальне іонізоване повітря. Відпочинок на острові Гіркий кут. Фото: travel.tochka.net Туристичні об'єкти і найцікавіші місця: джерело з "срібною водою"; кам'яний міст ("Дар'їв"); Каланчак – Будинок земської школи, ХІХ століття, зведений в ренесансно-бароковому стилі; Садиба С. Б. Фальц-Фейн, парк; Гейзер з срібною водою. Джерела на півострові. Фото: raduga.net.ua Вартість проживання У селищі Хорли туристам пропонують різні варіанти проживання. Крім того, бази відпочинку розташовані близько до моря. Туристам не доведеться довго добиратися до пляжу. У приватному секторі пропонують житло із вартістю від 100-150 гривень з людини. Але зручності розташовані на території для загального користування. Також пропонують номери поліпшених категорій з зручностями в номері, серед яких: санвузол, телевізор, кондиціонер, холодильник. Ціни в номерах "Стандарт" або "Напівлюкс" стартують від 250 гривень на добу з 1 особи. У номерах "Люкс" в середньому ціна за проживання 450-600 гривень з однієї людини на добу. Відпочивальникам пропонують зручності у номерах: якісні меблі, новий ремонт, побутова техніка, санвузол, а також пропонується приватний пляж з шезлонгами. Як дістатися Дістатися в Хорли можна від Херсона: від приміської автостанції (Центральний ринок) на рейсовому автобусі Херсон-Хорли. Автомобілем від Херсона до Каланчака (80 км) і Каланчак-Хорли (20 км). https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=muR8bhURnEg" frameborder="0" allowfullscreen> Раніше Українські Новини повідомляли, що ціна за відпочинок у Карпатах на кришталево чистому озера Молодості, яке нічим не поступається морю, починається від 1480 гривень з двох осіб за 3 дні і 2 ночі. Українці можуть провести літню відпустку на острові Джарилгач на чорноморському узбережжі, де вартість проживання в середньому коштує від 200 гривень з людини.