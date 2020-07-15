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15 липня 2020, середа, 05:45 8
Туризм 2020-07-15T07:45:03+03:00
Українські Новини
Літня відпустка 2020: скільки коштує відпочити на чорноморському півострові Гіркий кут

Літня відпустка 2020: скільки коштує відпочити на чорноморському півострові Гіркий кут

Ирина Николенко
відпочинок, Внутрішній туризм, Літня відпустка, Відпустка 2020, відпочинок на морі

В Україні триває сезон літніх відпусток і для відпочинку українці все більше вибирають внутрішній туризм, популярністю користуються озера і чорноморські курорти. На півострові Гіркий кут, який омиває Чорне море, проживання в середньому коштує від 150 гривень з людини, передають Українські Новини.

Півострів Гіркий кут ще називають маленьким Кримом. Омивається Чорним морем в Херсонській області. Також тут є цілюща вода, насичена сріблом та йодом, лікувальні грязі і унікальне іонізоване повітря.

Відпочинок на острові Хорли. Фото: travel.tochka.net/Відпочинок на острові Гіркий кут. Фото: travel.tochka.net

Туристичні об'єкти і найцікавіші місця:

  • джерело з "срібною водою";
  • кам'яний міст ("Дар'їв");
  • Каланчак – Будинок земської школи, ХІХ століття, зведений в ренесансно-бароковому стилі;
  • Садиба С. Б. Фальц-Фейн, парк;
  • Гейзер з срібною водою.

Джерела на півострові. Фото: raduga.net.uaДжерела на півострові. Фото: raduga.net.ua

Вартість проживання

У селищі Хорли туристам пропонують різні варіанти проживання. Крім того, бази відпочинку розташовані близько до моря. Туристам не доведеться довго добиратися до пляжу.

У приватному секторі пропонують житло із вартістю від 100-150 гривень з людини. Але зручності розташовані на території для загального користування.

Також пропонують номери поліпшених категорій з зручностями в номері, серед яких: санвузол, телевізор, кондиціонер, холодильник. Ціни в номерах "Стандарт" або "Напівлюкс" стартують від 250 гривень на добу з 1 особи.

У номерах "Люкс" в середньому ціна за проживання 450-600 гривень з однієї людини на добу. Відпочивальникам пропонують зручності у номерах: якісні меблі, новий ремонт, побутова техніка, санвузол, а також пропонується приватний пляж з шезлонгами.

Як дістатися

Дістатися в Хорли можна від Херсона: від приміської автостанції (Центральний ринок) на рейсовому автобусі Херсон-Хорли.

Автомобілем від Херсона до Каланчака (80 км) і Каланчак-Хорли (20 км).

Раніше Українські Новини повідомляли, що ціна за відпочинок у Карпатах на кришталево чистому озера Молодості, яке нічим не поступається морю, починається від 1480 гривень з двох осіб за 3 дні і 2 ночі.

Українці можуть провести літню відпустку на острові Джарилгач на чорноморському узбережжі, де вартість проживання в середньому коштує від 200 гривень з людини.

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