Рожеве озеро – альтернатива морю. Де провести літню відпустку і скільки коштує відпочинок в Херсонській області

Рожеве озеро – альтернатива морю. Де провести літню відпустку і скільки коштує відпочинок в Херсонській област

В той час, як в Україні розпал туристичного сезону набирає популярності не лише класичний відпочинок на морі, а все частіше туристи вибирають зелений туризм – Блакитні озера в Чернігівській області. Також одним з популярних маршрутів є рожеве озеро в Херсонській області, яке не поступається красою та властивостями навіть Мертвому морю, передають Українські Новини.

Цілюща Лемурійське озеро розташоване в селі Григорівка Чаплинського району Херсонській області, в одній з бухт затоки Сиваш.

Лемурійське озеро. Фото: inlviv.in.ua

Рожеве озеро не тільки дуже красиве, але і володіє цілющими властивостями. Через великий вміст солі – до 300 грамів на літр, у ньому неможливо потонути.

Крім того, вода Лемурійського озера збагачена різними мінералами, кислотами, вуглеводами, азотистими речовинами, солями, переважно хлористого магнію і калію йодистого натрію, бромистого магнію.

Забарвлення озера стало рожевим через йодобромні сполуки. Сюди приїжджають відпочивати люди, які мають проблеми з суглобами. За словами туристів, купання в озері лікує шкіру і суглоби.

Відпочинок на рожевому озері. Фото: inlviv.in.ua

Згідно з легендами, Рожеве озеро – це залишки доісторичного Лемурійського моря.

Де зупинитися

Зупинитися біля Лемурійського озера можна у наметах.

Також місцеві жителі надають в оренду житло з усіма зручностями. Ціна за добу коштує від 100 гривень. Також є більш дорожчі варіанти проживання. Так, трикімнатний будинок, який вміщує 9 осіб, коштує 1200 гривень на добу. Будинок обладнаний всіма необхідними зручностями.

Як дістатися

Щоб потрапити на Лемурийське озеро, з Херсона можна відправитися автобусом до смт Чаплинка, звідки до села Григорівка ходять нечасті автобуси. Далі від Григорівки до самого озера можна дістатися по 4-кілометровому відрізку степової ґрунтової дороги.

Відпочинок в Херсонській області. Фото:coffee7milk.com

Раніше Українські Новини повідомляли, незвідані чорноморські курорти – під час літнього відпочинку українці відвідують більш дешеві курорти порівняно з одеськими.

Під час відпустки можна відправитися в популярні місця зеленого туризму – відвідати одне з 7 чудес України – заповідник "Асканія-Нова".