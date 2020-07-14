В Одесі спалах захворюваності на кишкові інфекції

Тоді як у п'яти областях і в Києві якість води на пляжах не відповідає нормам, в Одесі за тиждень більш ніж на 54% зросла кількість хворих з гострими кишковими інфекціями. Про це повідомляє прес-служба мерії з посиланням на дані регіонального лабораторного центру МОЗ.

"Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня збільшилася на 54,2% порівняно з попереднім тижнем, і становила 91 випадок. Значну кількість хворих становлять діти у віці до 17 років – 50,5%", — сказано в повідомленні.

Морська вода біля узбережжя Одеси не відповідає нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.

"У рекреаційних зонах морського водокористування досліджено на санітарно-мікробіологічні показники 48 проб морської води, з яких 31 проба не відповідала гігієнічним вимогам. Нестандартні проби морської води виявлені на всіх міських пляжах", — зазначили в мерії.

Дослідження на санітарно-хімічні забруднення показали, що 27 проб морської води відповідають нормативам.

Також на всіх пляжах Одеси вода не відповідає гігієнічним вимогам.

9 липня Держспоживслужба визнала 11 пляжів у Києві непридатними для купання через кишкову паличку.