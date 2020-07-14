підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 липня 2020, вівторок, 19:27 7
Суспільство 2020-07-14T20:00:01+03:00
Українські Новини
В Одесі спалах захворюваності на кишкові інфекції

В Одесі спалах захворюваності на кишкові інфекції

Ольга Фандорина
кишкова інфекція, Одеські пляжі, пляжі, Пляжі Одеси
Вода в Одесі
Вода в Одесі

Тоді як у п'яти областях і в Києві якість води на пляжах не відповідає нормам, в Одесі за тиждень більш ніж на 54% зросла кількість хворих з гострими кишковими інфекціями. Про це повідомляє прес-служба мерії з посиланням на дані регіонального лабораторного центру МОЗ.

"Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня збільшилася на 54,2% порівняно з попереднім тижнем, і становила 91 випадок. Значну кількість хворих становлять діти у віці до 17 років – 50,5%", — сказано в повідомленні.

Морська вода біля узбережжя Одеси не відповідає нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками.

"У рекреаційних зонах морського водокористування досліджено на санітарно-мікробіологічні показники 48 проб морської води, з яких 31 проба не відповідала гігієнічним вимогам. Нестандартні проби морської води виявлені на всіх міських пляжах", — зазначили в мерії.

Дослідження на санітарно-хімічні забруднення показали, що 27 проб морської води відповідають нормативам.

Також на всіх пляжах Одеси вода не відповідає гігієнічним вимогам.

9 липня Держспоживслужба визнала 11 пляжів у Києві непридатними для купання через кишкову паличку.

Більше новин про: кишкова інфекція Одеські пляжі пляжі Пляжі Одеси

На всіх пляжах Одеси не рекомендують купатися чере...
У п'яти областях і в Києві якість води на пляжах н...
Кишкова паличка на пляжах. Вірусолог дав рекоменда...
У Мелітополі 15 дітей "підкосила" ротавірусна інфе...
У Раді пропонують скасувати результати голосування за легалізацію грального бізнесу
Пенсійний фонд збільшив показник середньої зарплати для розрахунку пенсій
Новини
"Електроважмаш" бачить великі перспективи партнерства з "Турбоатомом", — Бусько 20:00
В Одесі спалах захворюваності на кишкові інфекції 19:27
Верховна Рада спростила роботу ФОП. Що змінилося 19:06
Зеленський відправив Хомчака на Донбас через загострення ситуації в зоні ООС 18:50
"Укрнафта" готується подарувати "Привату" ще 520 млн гривень 18:27
більше новин
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
"Електроважмаш" зупинився при Зеленському, завод не буде голосувати за "Слуг", — ЗМІ 11:08
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:50
В Одесі посилили карантин. Нічним клубам і ресторанам заборонено працювати вночі 10:12
більше новин
Курс гривні на середу: нацвалюта просіла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok