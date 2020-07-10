У п'яти областях і в Києві якість води на пляжах не відповідає нормам. Де заборонено купатися

В Україні ведеться спостереження за якістю води на 178-ми річкових пляжах. В деяких водоймах виявлено не відповідність вимогам, тому купатися в них не рекомендовано, як і на всіх пляжах Києва. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передають Українські Новини.

Перелік пляжів з відхиленнями показників якості води

В Донецькій області не відповідають стандартам міський пляж в районі готелю "Турист" у Маріуполі. "У пробах води з громадського пляжу смт. Ялта виділено v. Parahaemolуtисus. Рекомендується встановити щити про заборону купання, взяті проби води на повторні дослідження", – йдеться в повідомленні.

Також у Запорізькій області спостерігаються відхилення від стандарту. Їх виявили на пляжі "Центральний – ліва сторона" м. Запоріжжя, міський пляж "Сонячний" у місті Енергодар, пляж "Правий берег" в Запоріжжі. На цих пляжах рекомендують встановити щити про заборону купання, взяті проби води на повторні дослідження.

В Миколаївській області відхилення від стандарту виявлено у пробах морської води: міський пляж "Чайка" і пляж "Прибій" в м. Миколаїв, пляж "Стрілка" у м. Миколаїв, пляж у Первомайську, пляж "Прибій" в м. Миколаїв. Також рекомендується встановити щити про заборону купатися, а проби води взяли на повторні дослідження.

Відхилення води від норми спостерігається і в Одеській області. Зокрема, пляж м. Одеса – "Аркадія", "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану. Рекомендується встановити щити про заборону купання, взяли проби води на повторні дослідження.

А в Херсонській області відхилення від стандарту виявлено у 1 пробі річкової води з пляжу р. Нова Каховка. Також дали рекомендації про встановлення щитів про заборону купання. А проби води взяли на повторні дослідження.

Виявили невідповідність норм води і в Києві. Зокрема, "Пуща-Водиця", пляж "Вербний", "Пуща-Водиця" / 5-7 лінія / на р. Горенка. Рекомендується встановити щити про заборону купання, взяті проби води на повторні дослідження.

Як повідомляли Українські Новини, на більшості пляжів Одеси знайшли кишкову паличку, вода не відповідає нормам навіть в 50 метрах від берега.

Пізніше на всіх одеських пляжах через не відповідність води санітарним вимогам вивісили жовті прапори, які свідчать про те, що купатися у водоймах не рекомендовано.