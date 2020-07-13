Сильне похолодання, шквали та град. Прогноз погоди на 14 липня

Після спекотних вихідних у вівторок, 14 липня, за прогнозом погоди в Києві без опадів, хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 градусів, вночі +12...+14 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, у Житомирській області без опадів, в Київській області місцями короткочасний дощ, у Чернігівській і Сумській областях невеликий дощ, вдень, крім Житомирської області, місцями грози, місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, у Дніпропетровській області короткочасний дощ, у Полтавській області сильний дощ, вдень грози, місцями град; на решті території без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+23 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, у Харківській області сильний дощ, удень грози, вдень місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +20...+27 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Запорізькій області, а вночі місцями і у Херсонській області короткочасний дощ, вдень у Запорізькій області грози, місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.

13 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено штормове попередження.

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