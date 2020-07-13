підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 липня 2020, понеділок, 21:00 10
Суспільство 2020-07-13T21:30:01+03:00
Українські Новини
Сильне похолодання, шквали та град. Прогноз погоди на 14 липня

Сильне похолодання, шквали та град. Прогноз погоди на 14 липня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода на завтра, точний прогноз погоди, Укргідрометцентр
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Після спекотних вихідних у вівторок, 14 липня, за прогнозом погоди в Києві без опадів, хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 градусів, вночі +12...+14 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, у Житомирській області без опадів, в Київській області місцями короткочасний дощ, у Чернігівській і Сумській областях невеликий дощ, вдень, крім Житомирської області, місцями грози, місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, у Дніпропетровській області короткочасний дощ, у Полтавській області сильний дощ, вдень грози, місцями град; на решті території без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+23 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, у Харківській області сильний дощ, удень грози, вдень місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +20...+27 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Запорізькій області, а вночі місцями і у Херсонській області короткочасний дощ, вдень у Запорізькій області грози, місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.

13 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено штормове попередження.

Раніше Уляна Супрун розповіла, як зміни погоди та магнітні бурі насправді можуть вплинути на людину.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода на завтра точний прогноз погоди Укргідрометцентр

Після різкого похолодання повернеться пекельна спе...
Оголошено штормове попередження. Українців поперед...
Пекельна 33-градусна спека та дощі з грозами і гра...
Пекельна спека до +34 атакує, але місцями з дощами...
У Київській області збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Померла одна людина
Рада планує посилити покарання за водіння у нетверезому стані
Новини
Зеленський приїхав на зустріч з фракцією "Слуга народу" 21:30
У закритому на карантин Пекіні вперше за тиждень немає нових випадків коронавірусу 21:30
Вперше після Brexit Британія представила проєкт управління кордонами 21:05
Ігор Смешко може скласти серйозну конкуренцію Віталію Кличку, — Соловей 21:03
Сильне похолодання, шквали та град. Прогноз погоди на 14 липня 21:00
більше новин
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
Судді ВАКС та працівники НАБУ і САП знаходяться під загрозою звільнення через рішення ЄСПЛ, - ЗМІ 13:13
більше новин
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
"Слуги народу" просять Раду проголосувати закон про повернення навчання в школах російською 16:01
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати 09:31
більше новин
У Києві захворюваність на коронавірус продовжує падати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok