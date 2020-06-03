Українці знову можуть зареєструвати авто в пересувному центрі МВС

МВС знову запустило пересувні сервісні центи, в яких можна отримати ті ж послуги, що і в стаціонарних сервісних центрах, після того, як в Україні послабили карантин.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці МВС у соціальній мережі Facebook.

Кожен пересувний сервісний центр МВС оснащений сучасним обладнанням і тим можна отримати наступні послуги:

реєстрація і перереєстрація транспортних засобів;

заміна водійського посвідчення;

видача міжнародного водійського посвідчення.

Мобільні сервісні центри МВС обслуговують громадян у віддалених куточках країни.

У повідомленні сказано, що такий мобільний центр може приїхати в будь-який населений пункт. Ініціювати його приїзд можуть самі місцеві жителі, звернувшись в органи місцевого самоврядування.

Крім того, на сайті МВС є графік виїзду мобільного сервісного центру.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня 2020 року Міністерство внутрішніх справ запустило в штатному режимі роботу системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Києві і в Київській області.

У фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який найдовше очолює МВС.