Українці знову можуть зареєструвати авто в пересувному центрі МВС

МВС знову запустило пересувні сервісні центи, в яких можна отримати ті ж послуги, що і в стаціонарних сервісних центрах, після того, як в Україні послабили карантин. Про це йдеться в повідомленні на сторінці МВС у соціальній мережі Facebook. Кожен пересувний сервісний центр МВС оснащений сучасним обладнанням і тим можна отримати наступні послуги: реєстрація і перереєстрація транспортних засобів; заміна водійського посвідчення; видача міжнародного водійського посвідчення. Мобільні сервісні центри МВС обслуговують громадян у віддалених куточках країни. У повідомленні сказано, що такий мобільний центр може приїхати в будь-який населений пункт. Ініціювати його приїзд можуть самі місцеві жителі, звернувшись в органи місцевого самоврядування. Крім того, на сайті МВС є графік виїзду мобільного сервісного центру. Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня 2020 року Міністерство внутрішніх справ запустило в штатному режимі роботу системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Києві і в Київській області. У фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який найдовше очолює МВС.