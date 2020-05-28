Депутат Тищенко проїхався в маршрутці з охоронцем і не сплатив проїзд

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко проїхався в київській маршрутці, не заплативши за проїзд. Про це розповів водій маршрутки, інформує портал glavcom.ua.

Фото з маршрутки нардеп опублікував одразу після відновлення роботи громадського транспорту в Києві.

За словами водія маршрутки, Тищенко разом з ще одним чоловіком "зайшов, проїхав одну зупинку і вийшов". Після цього він пересів у автомобіль, який знаходився за автобусом.

Водій зазначив, що Тищенко відмовився платити за проїзд, пославшись на те, що у депутатів є пільги на проїзд у громадському транспорті.

Однак насправді нардепи повинні оплачувати проїзд - після цього держава компенсує вартість проїзду.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал через те, що київський ресторан "Велюр", що належить Тищенку, продовжував приймати VIP-гостей під час карантину.