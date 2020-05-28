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28 травня 2020, четвер, 07:07 4
Суспільство 2020-05-28T07:15:03+03:00
Українські Новини
Депутат Тищенко проїхався в маршрутці з охоронцем і не сплатив проїзд

Депутат Тищенко проїхався в маршрутці з охоронцем і не сплатив проїзд

Павло Твердохліб
Маршрутка, Тищенко, Київрада, Місцеві вибори, Велюр
Депутат Микола Тищенко в маршрутному таксі. Фото: Facebook
Депутат Микола Тищенко в маршрутному таксі. Фото: Facebook

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко проїхався в київській маршрутці, не заплативши за проїзд. Про це розповів водій маршрутки, інформує портал glavcom.ua.

Фото з маршрутки нардеп опублікував одразу після відновлення роботи громадського транспорту в Києві.

За словами водія маршрутки, Тищенко разом з ще одним чоловіком "зайшов, проїхав одну зупинку і вийшов". Після цього він пересів у автомобіль, який знаходився за автобусом.

Водій зазначив, що Тищенко відмовився платити за проїзд, пославшись на те, що у депутатів є пільги на проїзд у громадському транспорті.

Однак насправді нардепи повинні оплачувати проїзд - після цього держава компенсує вартість проїзду.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал через те, що київський ресторан "Велюр", що належить Тищенку, продовжував приймати VIP-гостей під час карантину.

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