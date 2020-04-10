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Українські Новини
Фігурантів записів за участю брата Єрмака допитали

Фігурантів записів за участю брата Єрмака допитали

Валерия Драгомирова
НАБУ, Допит, Денис Єрмак
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода

Національне антикорупційне бюро допитало Дмитра Штанько, який записав резонансне відео за участю брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака Дениса, а також ще одного фігуранта записів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Їх допитали", - сказав він.

За словами співрозмовника агентства, допит відбувся в НАБУ 5 квітня. Вони були допитані як свідки.

Які показання вони дали джерело не повідомило, оскільки свідчення - таємниця досудового розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмак Денис заявляє, що на відеозаписі, опублікованому депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Гео Леросом, слова вирвані з контексту.

31 березня Андрій Єрмак звинуватив Лероса у просуванні обманним шляхом чиновника Київської міської державної адміністрації часів Президентства Петра Порошенка на посаду заступника міністра.

Раніше Лерос направив звернення директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику з проханням перевірити та дати оцінку інформації, яка міститься в відеозаписах, де людина, схожа на брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака Дениса, обговорює питання призначення певних осіб на державні посади.

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