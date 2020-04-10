Фігурантів записів за участю брата Єрмака допитали

Національне антикорупційне бюро допитало Дмитра Штанько, який записав резонансне відео за участю брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака Дениса, а також ще одного фігуранта записів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.



"Їх допитали", - сказав він.



За словами співрозмовника агентства, допит відбувся в НАБУ 5 квітня. Вони були допитані як свідки.



Які показання вони дали джерело не повідомило, оскільки свідчення - таємниця досудового розслідування.



Як повідомляли Українські Новини, брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмак Денис заявляє, що на відеозаписі, опублікованому депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Гео Леросом, слова вирвані з контексту.



31 березня Андрій Єрмак звинуватив Лероса у просуванні обманним шляхом чиновника Київської міської державної адміністрації часів Президентства Петра Порошенка на посаду заступника міністра.



Раніше Лерос направив звернення директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику з проханням перевірити та дати оцінку інформації, яка міститься в відеозаписах, де людина, схожа на брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака Дениса, обговорює питання призначення певних осіб на державні посади.