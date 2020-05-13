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13 травня 2020, середа, 17:56 4
Політика 2020-05-13T18:02:44+03:00
Українські Новини
Зеленський болісно відреагував на скандал з братом Єрмака, — Трофимов

Зеленський болісно відреагував на скандал з братом Єрмака, — Трофимов

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, Сергій Трофімов, Андрій Єрмак, Денис Єрмак
Сергій Трофімов. Фото: businessforecast.by
Сергій Трофімов. Фото: businessforecast.by

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофимов заявляє, що Президент Володимир Зеленський болісно відреагував на скандал з братом керівника Офісу Андрія Єрмака Денисом.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передають Українські Новини.

"Проводиться розслідування. Компетентні органи встановлюють факти і повинні з цим розбиратися. Як ми бачимо, цих призначень не було. Але, безумовно, це вкрай неприємний і сильний удар по Президенту. Я бачу в цьому, не беручи до уваги дії брата Андрія, велике бажання дискредитувати Президента. Звичайно, не потрібно було говорити те, що говорив його брат на відео. Чим він був мотивований я не знаю, але ситуація неприємна", - прокоментував він скандал.

Після цих слів у Трофимова уточнили, чи болісне Зеленський відреагував на цю ситуацію.

"Ну, звичайно. В цей момент я не бачив його реакцію, але ми спілкувалися про це пізніше в іншому контексті", - відповів він.

Коментуючи інформацію про те, що Трофимов може незабаром змінити Єрмака на посаді керівника Офісу, він заявив, що це чутки.

"Я не прагну зайняти місце глави Офісу і змінити Єрмака. Ця опція - за Президентом. Він для себе приймає рішення, хто в якийсь момент є для нього більш ефективним головою Офісу", - сказав він.

При цьому Трофимов підтвердив, що якщо Зеленський запропонує йому посаду керівника Офісу, то він погодиться.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося надати яку-небудь інформацію про допит голови Офісу Президента Андрія Єрмака по справі про записи зустрічей з участю його брата Дениса.

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом провокаційних дій Дмитра Штанько, який записав резонансне відео з братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом, щодо банкіра Олексія Морозова.

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