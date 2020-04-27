підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
27 квітня 2020, понеділок, 15:26 18
Судова влада 2020-04-27T17:15:02+03:00
Українські Новини
НАБУ відмовилось відкрити справу стосовно Єрмака

НАБУ відмовилось відкрити справу стосовно Єрмака

Ольга Фандорина
НАБУ, Корупція, Андрій Єрмак, плівки Єрмака
Андрій Єрмак. Фото:
Андрій Єрмак. Фото: "Українська правда"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відмовився відкрити кримінальне провадження за фактом ряду можливих правопорушень глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга на бездіяльність НАБУ.

Заявник зазначив, що, виявивши ознаки корупційних дій у діяльності КП "Київреклама", управління з питань реклами КМДА, департаменту містобудування та архітектури КМДА, які полягають у незаконному розміщенні рекламних засобів, з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами, зокрема заступниками міського голови та мером Кличко, звернувся 7 березня щодо особистого прийому до керівника Офісу Президента і подав 4 окремі заяви на ім'я Президента Володимира Зеленського, де описав вказані корупційні злочини.

У відповідь заявник одержав лист про те, що всі його звернення були перенаправлені в КМДА.

На думку заявника, це свідчить про цілі приховання вчинених корупційних злочинів і надання можливості зазначеним особам у подальшому здійснювати ідентичні протиправні дії.

Крім того, заявнику було відмовлено в особистому прийомі керівника Офісу Президента.

Така відмова, на думку заявника, свідчить про злочин проти українського народу, оскільки він має наукові розробки і 25 років лікарського стажу і хотів поділитися секретами лікування з метою попередження розповсюдження коронавіруса.

Заявник вказав, що в діях Єрмака вбачаються злочину за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 2 ст. 369 (дача неправомірної вигоди), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 256 (сприяння учасникам ОЗУ), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 1 ст. 111 (держзрада) та інші.

Заявник вказав, що з-за цього йому завдано матеріальну шкоду в розмірі 1 млн гривень, а моральну шкоду у розмірі 200 000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, глава Офісу Президента Єрмак майже потроїв оклад надбавками та преміями.

Також повідомлялося, що брат Єрмака за гроші шкодив найбільшому українському стівідору Тис.

Більше новин про: НАБУ Корупція Андрій Єрмак плівки Єрмака

Єрмак пропонує ексміністру фінансів Уманському ста...
"Плівки Єрмака" назвали спецоперацією зі зриву мир...
Заступник генпрокурора призначили в обхід комісії,...
Леонов очолив слідчу комісію Ради з розслідування ...
У Києво-Печерській Лаврі 20 нових випадків коронавірусу. Всього в Києві 1,2 тис. інфікованих
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських
Новини
Депутат Олександр Ткаченко отримав 19 тисяч гривень компенсації за житло у березні 17:00 Документ
Невизначеність влади щодо виходу з карантину підсилює економічну кризу, – Льовочкін 16:55
Відновлено авіарейси для повернення українців з-за кордону: графік літаків 16:52
В мерії назвали район Києва, де зафіксували найбільше хворих на COVID-19 16:47
Андрій Герус: державний Енергоатом не може бути дійною коровою для приватних інтересів. 16:35
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
Залежить від показників поширення вірусу. Криклій розповів, коли відновляться міжміські перевезення 16:25
"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро 15:04
Арахамія вважає, що арсенал в Балаклії не міг підірвати російський безпілотник 19:50
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони 08:23
Італія відкриває для відвідування Колізей і Помпеї 13:40
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
більше новин
Пожежі в Житомирській області локалізовано, в Чорнобильській зоні ще два вогнища тління
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok