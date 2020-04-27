НАБУ відмовилось відкрити справу стосовно Єрмака

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відмовився відкрити кримінальне провадження за фактом ряду можливих правопорушень глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга на бездіяльність НАБУ.

Заявник зазначив, що, виявивши ознаки корупційних дій у діяльності КП "Київреклама", управління з питань реклами КМДА, департаменту містобудування та архітектури КМДА, які полягають у незаконному розміщенні рекламних засобів, з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами, зокрема заступниками міського голови та мером Кличко, звернувся 7 березня щодо особистого прийому до керівника Офісу Президента і подав 4 окремі заяви на ім'я Президента Володимира Зеленського, де описав вказані корупційні злочини.

У відповідь заявник одержав лист про те, що всі його звернення були перенаправлені в КМДА.

На думку заявника, це свідчить про цілі приховання вчинених корупційних злочинів і надання можливості зазначеним особам у подальшому здійснювати ідентичні протиправні дії.

Крім того, заявнику було відмовлено в особистому прийомі керівника Офісу Президента.

Така відмова, на думку заявника, свідчить про злочин проти українського народу, оскільки він має наукові розробки і 25 років лікарського стажу і хотів поділитися секретами лікування з метою попередження розповсюдження коронавіруса.

Заявник вказав, що в діях Єрмака вбачаються злочину за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 2 ст. 369 (дача неправомірної вигоди), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 256 (сприяння учасникам ОЗУ), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 1 ст. 111 (держзрада) та інші.

Заявник вказав, що з-за цього йому завдано матеріальну шкоду в розмірі 1 млн гривень, а моральну шкоду у розмірі 200 000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, глава Офісу Президента Єрмак майже потроїв оклад надбавками та преміями.

Також повідомлялося, що брат Єрмака за гроші шкодив найбільшому українському стівідору Тис.