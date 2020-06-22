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22 червня 2020, понеділок, 14:26 6
Економіка 2020-06-22T15:30:03+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив ціну для населення на газ майже на 6% на червень

"Нафтогаз" знизив ціну для населення на газ майже на 6% на червень

Анна Рудык
Газ, Нафтогаз, Ціна на газ, Ціна на газ для населення
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на червень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на 5,9%, або на 133,44 гривні/тис. куб. м до 2 142,28 гривень/тис. куб. м (без ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами) порівняно з травнем.

Про це свідчить інформація на сайті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

При цьому ціна для населення на ПСО з урахуванням ПДВ становить 2 570,7 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, газ в Україні будуть вимірювати в кіловат-годинах, а не кубометрах.

Також ми писали, як перевести куби газу в кіловат-години: проста і зрозуміла інструкція.

Раніше Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на червень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 19,1-20,7% до 3 255,6-3 818,4 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

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