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03 вересня 2019, вівторок, 16:11 333
Політика 2019-09-03T17:30:02+03:00
Українські Новини
Поки НАБУ займається "Роттердам+", Коломойський заробляє на держкомпанії, - ЗМІ

Поки НАБУ займається "Роттердам+", Коломойський заробляє на держкомпанії, - ЗМІ

Поки НАБУ займається сфабрикованою справою "Роттердам+", Ігор Коломойський вибудував злочинну схему в "Центренерго" і заробляє на держкомпанії. Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання "Главком" "Наступ Коломойського. Чому антикорупційні органи допомагають олігарху?". 


Автор зазначає, що нині НАБУ показово займається справою "Роттердам+", переслідуючи членів НКРЕКП, що у 2016 році запровадили методику формульного ціноутворення. Хоча, на думку більшості експертів, справа не має судової перспективи.
 
 "НАБУ активно опрацьовує членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". "Підозри" пред’явлені шести особам, одного з колишніх членів НКРЕКП, главу компанії "Оператор ринку" Володимира Євдокимова, заарештували і випустили під заставу в 2 млн грн. Але основне полювання триває на екс-главу НКРЕКП Дмитра Вовка", - йдеться в матеріалі.

В той же час правоохоронці ігнорують факт вибудовування Ігорем Коломойським злочинної схеми в держкомпанії "Центренерго", над якою він встановив контроль. Держпідприємство нещодавно відмовилось від закупівель українського вугілля на користь російського, яке “Центренерго” купую у компанії, що пов’язана з олігархом.  

"Що не заважає самому Коломойському встановити контроль над державною генеруючою компанією "Центренерго" і постачати туди російське вугілля за ціною вище будь-якого "Роттердам+". Як сказав в одному з телеефірів на "Еспресо" експерт Борис Кушнірук: "НАБУ і ДБР стають виконавцями Коломойського, справи, які вони розглядають, причетні до його  інтересів. Вони роблять ці послуги". Виникає два питання: навіщо Коломойському це треба, і чому новостворені правоохоронні органи настільки толерантні?"", - говориться в статті.

Нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільською фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Згодом Незалежна профспілка гірників України звернулась до виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова з проханням перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством "Центренерго" вугілля з окупованих районів Донбасу.

"Якщо вірити релізам самого "Центренерго", то мова йде про 1970 грн за тонну. Це при тому, що навіть з США його можна привезти за 1900 грн за тонну. А по формулі "Роттердам+" українські шахти мали би його продавати по 1740 грн за тонну. Наголошую – "Центренерго" державна компанія! І якщо фірми Коломойського постачають російське вугілля за ціною 2000 грн за тонну, а купляють електроенергію за 1,30 грн кВт-година (при собівартості 1,50 грн кВт-година), то це означає, що всіх нас як співвласників державного майна грабують. При цьому роблять це двічі: перший раз коли продають сировину за завищеною ціною; другий – коли купають його продукцію значно нижче собівартості" - написав на своїй сторінці у  Facebook заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, політолог Петро Олещук запропонував народним депутатам створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування скандалу довкола держкомпанії "Центренерго". На його думку, цей скандал кидає тінь на представників нової влади, до якої Ігор Коломойський близький.
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