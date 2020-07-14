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14 липня 2020, вівторок, 16:50 8
Бізнес 2020-07-14T17:30:01+03:00
Українські Новини
Через карантин у світі дефіцит велосипедів

Через карантин у світі дефіцит велосипедів

Кира Молчанова
Велосипед, Карантин, Пандемія, Коронавірус, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу, Соціальна дистанція
Велосипед.Фото: pixabay
Велосипед.Фото: pixabay

Українські медики зазначають, що саме дотримання соціальної дистанції стало одним з найбільш ефективних способів боротьби з коронавірусом, тому люди все частіше воліють добиратися кудись на велосипедах. Через зростання попиту в світі почався дефіцит цього виду транспорту, повідомляє Financial Times.

Так, нові велосипеди розкуповують одразу після того, як вони з'явилися у продажу. Повільніше розкуповують велосипеди преміум-сегменту. Щоб напевно купити велосипед, продавці ведуть листи очікування, у яких доводиться стояти місяцями.

З велосипедним дефіцитом зіткнулася не тільки Європа, але і Китай з Тайванем. Так, у Франції онлайн-продажі в травні зросли на 350%. Деякі компанії закуповують велосипеди, що були у вжитку, ремонтують їх і перепродують. На такі товари теж є попит.

За даними компанії Turin Bicycle, у якої є магазини в Чикаго і Денвері, всі моделі дешевше $1000 повністю розкуплені.

Є попит і на дорогі байки. За даними лондонського виробника Brompton, чиї складні велосипеди можуть коштувати і по 1000 фунтів, попит зараз перевищує те, що компанія здатна виготовити. Компанії були змушені припинити приймати замовлення до жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, експерти в одному великому досліджень, фінансованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я, заявили, що відстань один метр може знизити ризик зараження коронавірусом на 80 відсотків.

Раніше імунологи заявили, що коронавірус здатний затримуватися в повітрі кілька годин.

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