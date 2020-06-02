Відстань один метр між людьми може знизити ризик захворювання на коронавірус на 80%,– дослідження

Одним з найбільш важливих заходів безпеки проти захворювання на коронавірус є дотримання дистанції, а також носіння масок, що стало обов'язковою умовою для відкриття туристичних об'єктів. Водночас експерти за підсумками великого дослідження, фінансованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я, заявили, що відстань один метр може знизити ризик зараження на коронавірус на 80 відсотків. Про це повідомляє Dailymail.

Наголошується, що дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet, допоможе пом'якшити правила соціального дистанціювання у Великій Британії.

Дослідники виявили, що ймовірність зараження вірусом становить близько 1,3%, якщо до зараженого пацієнта два метри. Але якщо ви наблизилися на метр, ризик зростає до 2,6%.

Це означає, що захворювання буде поширюватися менш ніж на 3 100 осіб проти 13 на 100, без будь-якого соціального дистанціювання. Це відповідає зниженню ризику на 80 відсотків.

Дослідження засвідчило, що ніщо не може забезпечити повного захисту, хоча маски для обличчя мають сильний ефект - знижують ризик зараження вірусом на 85 відсотків.

Провідні експерти ВООЗ передбачають соціальну дистанцію в один метр - і Британія є однією з небагатьох країн, які йдуть далі. Франція, Швеція, Сінгапур і Австрія всі дотримуються порад агентства ООН, а Німеччина, Австралія і Нідерланди вибрали 1,5 метра.

Міністр житлового будівництва Саймон Кларк заявив сьогодні, що уряд "має намір" дотримуватися "правила двох метрів", незважаючи на зростання тиску.

"Це те, що, як ми віримо, забезпечує безпеку громадськості, підтримує ризик на керованому рівні і дозволяє нам повернути нашу економіку до нормального життя", - додав чиновник.

Як повідомляли Українські Новини, раніше імунологи заявили, що коронавірус здатний затримуватися в повітрі кілька годин.