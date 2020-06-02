підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Відстань один метр між людьми може знизити ризик захворювання на коронавірус на 80%,– дослідження
02 червня 2020, вівторок, 17:09 4
Світ 2020-06-02T18:30:03+03:00
Українські Новини
Відстань один метр між людьми може знизити ризик захворювання на коронавірус на 80%,– дослідження

Відстань один метр між людьми може знизити ризик захворювання на коронавірус на 80%,– дослідження

Елизавета Кесельман
Вірус, Коронавірус, Covid-19, Захисні маски, Соціальна дистанція
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Одним з найбільш важливих заходів безпеки проти захворювання на коронавірус є дотримання дистанції, а також носіння масок, що стало обов'язковою умовою для відкриття туристичних об'єктів. Водночас експерти за підсумками великого дослідження, фінансованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я, заявили, що відстань один метр може знизити ризик зараження на коронавірус на 80 відсотків. Про це повідомляє Dailymail.

Наголошується, що дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet, допоможе пом'якшити правила соціального дистанціювання у Великій Британії.

Дослідники виявили, що ймовірність зараження вірусом становить близько 1,3%, якщо до зараженого пацієнта два метри. Але якщо ви наблизилися на метр, ризик зростає до 2,6%.

Це означає, що захворювання буде поширюватися менш ніж на 3 100 осіб проти 13 на 100, без будь-якого соціального дистанціювання. Це відповідає зниженню ризику на 80 відсотків.

Дослідження засвідчило, що ніщо не може забезпечити повного захисту, хоча маски для обличчя мають сильний ефект - знижують ризик зараження вірусом на 85 відсотків.

Провідні експерти ВООЗ передбачають соціальну дистанцію в один метр - і Британія є однією з небагатьох країн, які йдуть далі. Франція, Швеція, Сінгапур і Австрія всі дотримуються порад агентства ООН, а Німеччина, Австралія і Нідерланди вибрали 1,5 метра.

Міністр житлового будівництва Саймон Кларк заявив сьогодні, що уряд "має намір" дотримуватися "правила двох метрів", незважаючи на зростання тиску.

"Це те, що, як ми віримо, забезпечує безпеку громадськості, підтримує ризик на керованому рівні і дозволяє нам повернути нашу економіку до нормального життя", - додав чиновник.

Як повідомляли Українські Новини, раніше імунологи заявили, що коронавірус здатний затримуватися в повітрі кілька годин.

Більше новин про: Вірус Коронавірус Covid-19 Захисні маски Соціальна дистанція

У МОЗ зізналися, що зупинили громадський транспорт...
У понеділок кількість госпіталізованих з коронавір...
У бідних країнах соціальна ізоляція через пандемію...
Київ закупив 100 тис. марлевих масок. Частину з ни...
Україна не має наміру знижувати пенсійний вік
Рада дозволила експорт донорської крові, але з дозволу Кабміну і в гуманітарних цілях
Новини
Поліція затримала ще 13 учасників перестрілки у Броварах під Києвом 18:55
Слова Джорджа Флойда підняли в небо. Фото: Facebook/cnn
"Я не можу дихати". Плакати з останніми словами загиблого Джорджа Флойда підняли в небі над США 18:43
В Україні контрабандисти підробляли сигарети Винниківської фабрики та світових брендів: СБУ вилучила 15 млн пачок 18:30
Холодницький розповів, де проведе літню відпустку 18:26
Кондратюк в сорочці Valentino. Фото: Yan Dobronosov
Віцеспікерка Олена Кондратюк похвалилася в Раді сорочкою "Valentino" за 860 євро 18:06
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
більше новин
Індексацію пенсій хочуть проводити щорічно 1 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok