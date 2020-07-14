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  • Не сподобалося, що діти кричать. У Бердянську п'яний чоловік стріляв з вікна в бік дитячого майданчика
14 липня 2020, вівторок, 15:58 8
Події 2020-07-14T17:15:02+03:00
Українські Новини
Не сподобалося, що діти кричать. У Бердянську п'яний чоловік стріляв з вікна в бік дитячого майданчика

Не сподобалося, що діти кричать. У Бердянську п'яний чоловік стріляв з вікна в бік дитячого майданчика

Кира Молчанова
стрілянина, стрілянина в Бердянську
Пістолет. Фото: пресслужба Національної поліції в Запорізькій області
Пістолет. Фото: пресслужба Національної поліції в Запорізькій області

В Бердянську п'яний чоловік відкрив вогонь з травматичного пістолета по дітях, які, на його думку, занадто голосно себе вели на дитячому майданчику після того, як подібний інцидент стався в Одесі, де чоловік стріляв по гучній компанії молоді.

Про це йдетьмся в повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

"Чоловікові, який перебував в стані алкогольного сп'яніння, не сподобалося, що діти кричать на дитячому майданчику і він вирішив їх налякати: почав стріляти в бік неповнолітніх з травматичного пістолета. Зловмисник в минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що зброю і боєприпаси він привіз із зони проведення операції Об'єднаних сил", — розповів в. о. начальника відділу кримінальної поліції Бердянського відділення поліції Володимир Верховський.

Вилучене направили на перевірку криміналістам.

Пригода сталося 13 липня близько 16:50. У поліцію поскаржилася місцева жителька, яка розповіла, що у її сина, який грав у дворі з іншими дітьми, стріляв з вікна чоловік, мешканець одного з будинків на вулиці Волонтерів.

На місці поліцейські з'ясували, що за вказаною адресою проживає чоловік 1972 року народження.

В його будинку правоохоронці вилучили пістолет-кулемет "МП 40", стартовий пістолет "Беретта", 230 набоїв калібру 7х62, 630 патронів калібру 5х45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД-5, 4 підствольні снаряди, протипіхотну і сигнальну міни, 2 гранати світло-шумової і димового дії.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК.

Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Гранати. Фото: прес-служба Національної поліції в Запорізькій областіГранати. Фото: пресслужба Національної поліції в Запорізькій області

Пістолет-кулемет М-40. Фото: прес-служба Національної поліції в Запорізькій областіПістолет-кулемет М-40. Фото: пресслужба Національної поліції в Запорізькій області

Набои. Фото: прес-служба Національної поліції в Запорізькій областіНабои. Фото: пресслужба Національної поліції в Запорізькій області

Як повідомляли Українські Новини, поліція почала розслідувати стрілянину на промтоварному ринку в Одесі, також в той самий день в центрі міста напали на чоловіка.

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