В Одесі вдруге за день напад зі стріляниною. В центрі міста напали на чоловіка

Поліція Одеської області оголосила в розшук зловмисників, які розбили скло в припаркованій іномарці, і напали на чоловіка в центрі Одеси сьогодні, 2 червня. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

"Троє невідомих розбили скло в припаркованій іномарці, в якій сидів потерпілий, відібрали у нього сумку з майном і зникли на своєму автомобілі "Audi". Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на території міста та прилеглих районів області введено в дію спеціальний оперативний план "Перехоплення". Правоохоронці приймають заходи зі встановлення і затримання правопорушників.

Також в поліції просять усіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження вказаного автомобіля, зателефонувати за спецлінією 102.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі обвалилася частина житлового будинку.

Причиною обвалу стіни житлового будинку в Одесі міг стати зсув ґрунту. До зсуву ґрунту могли привести будівельні роботи, які на будмайданчику поблизу з будинком.