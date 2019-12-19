Рада знову направила на доопрацювання законопроект про легалізацію грального бізнесу

Верховна Рада направила на доопрацювання законопроект про легалізацію грального бізнесу.

За прийняття в першому читанні законопроекту №2285-д проголосували 213 депутатів, а на повернення документа в комітет на доопрацювання – 243, при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроектом передбачається, що регулювання у сфері азартних ігор буде здійснюватися державним колегіальним органом, діяльність якого буде координуватися Кабміном.

До компетенції уповноваженого органу належать ліцензування організаторів азартних ігор, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог з сертифікації відповідної грального обладнання, організація державного контролю за організацією та проведенням азартних ігор, проведення електронних аукціонів ліцензій у сфері азартних ігор.

Законопроектом вводиться система онлайн-моніторингу, що дозволить здійснювати контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від грального обладнання та програмного забезпечення організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи.

Законопроектом встановлюється концепція єдиного оператора лотерей, яка застосовується в багатьох країнах Європейського союзу.

Встановлюються спеціальні гральні зони для здійснення діяльності казино і залів ігрових автоматів.

Наголошується, що для розміщення казино спеціальної гральної зони встановлюються території готелів категорії "п'ять зірок", а для розміщення залів гральних автоматів спеціальної гральної зони встановлюються території готелів категорії від трьох до п'яти" зірок.

Законопроектом комплексно врегульовано на сучасному рівні у відповідності з міжнародною практикою систему правовідносин, які виникають у процесі здійснення діяльності у сфері азартних ігор в Україні.

Кількість ліцензій для всіх видів грального бізнесу буде обмежено.

Як повідомляли Українські Новини, Візирів заявляв, що легалізація грального бізнесу принесе до держбюджету мільярди гривень щорічно.

Також повідомлялося, що без ліцензування за міжнародними стандартами, легалізація азартних ігор втратить сенс.