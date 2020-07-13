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13 липня 2020, понеділок, 20:40 7
Суспільство 2020-07-13T21:45:02+03:00
Українські Новини
Заступник міністра охорони здоров'я назвав області з найменшим ризиком зараження коронавірусом

Заступник міністра охорони здоров'я назвав області з найменшим ризиком зараження коронавірусом

Елена Новикова
МОЗ, Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні, Динаміка COVID-19
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Тоді як сім областей не готові до пом'якшення карантину, в шести областях України зафіксовано найменшу кількість активних хворих COVID-19 на 100 тисяч населення. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно, й найменший ризик інфікування, у Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7 ) і Запорізькій (5,0) областях", — написав він.

Також Ляшко уточнив, що чотири дні поспіль в Україні кількість активних хворих менша кількості завершених випадків (люди, що одужали + померлі). Станом на 13 липня відсоток завершених випадків — 51,5%.

Крім того, він додав, що 45% (24 379) від усіх осіб, у яких підтверджено діагноз коронавірус, становлять молоді люди віком від 20 до 49 років.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні кількість проведених за минулу добу ПЛР-тестів на коронавірус впала майже на третину.

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