Австрія ввела заборону на авіасполучення ще з 10 країнами до кінця липня

Австрія до кінця липня заборонила авіарейси ще з 10 країн у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в цих країнах. Раніше Австрія продовжила заборону на авіасполучення з Україною. Про це повідомляє Wiener Zeitung.

Як повідомляє відомство, з 16 липня Австрія ввела заборону на авіасполучення з усіма Балканськими країнами, а також Болгарією, Румунією, Молдовою і Єгиптом.

Водночас, з 16 липня знімуть заборону на авіарейси з італійської Ломбардії.

Ще раніше заборона діяла для рейсів з Британії, Португалії, Швеції, України, Білорусі, Росії, Ірану і Китаю.

Наголошується, що з цього моменту очікується істотне скорочення рейсів австрійських авіаліній Austrian Airlines.

Втім, для окремих категорій авіарейсів можуть бути винятки - якщо це рейси "в інтересах республіки", рейси для перевезення пацієнтів, рейси з громадянами Австрії, які повертаються додому, медиками або сезонними працівниками, яких запросили на роботу в країну.

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