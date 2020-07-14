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14 липня 2020, вівторок, 14:57 7
Європа 2020-07-14T16:00:02+03:00
Українські Новини
Австрія ввела заборону на авіасполучення ще з 10 країнами до кінця липня

Австрія ввела заборону на авіасполучення ще з 10 країнами до кінця липня

Елизавета Кесельман
Австрія, Авіасполучення, закриття кордону
літак, авіаперельоти. Фото: pixabay.com
літак, авіаперельоти. Фото: pixabay.com

Австрія до кінця липня заборонила авіарейси ще з 10 країн у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в цих країнах. Раніше Австрія продовжила заборону на авіасполучення з Україною. Про це повідомляє Wiener Zeitung.

Як повідомляє відомство, з 16 липня Австрія ввела заборону на авіасполучення з усіма Балканськими країнами, а також Болгарією, Румунією, Молдовою і Єгиптом.

Водночас, з 16 липня знімуть заборону на авіарейси з італійської Ломбардії.

Ще раніше заборона діяла для рейсів з Британії, Португалії, Швеції, України, Білорусі, Росії, Ірану і Китаю.

Наголошується, що з цього моменту очікується істотне скорочення рейсів австрійських авіаліній Austrian Airlines.

Втім, для окремих категорій авіарейсів можуть бути винятки - якщо це рейси "в інтересах республіки", рейси для перевезення пацієнтів, рейси з громадянами Австрії, які повертаються додому, медиками або сезонними працівниками, яких запросили на роботу в країну.

Як повідомляли Українські Новини, з сьогоднішнього дня українці можуть подорожувати в 25 країн. Список напрямків.

Тим часом у МЗС пояснили, як уникнути проблем під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу.

 

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