підписатися на розсилку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Події
  • На трасі "Київ - Одеса" сталася смертельна аварія. Серед загиблих і постраждалих діти
22 травня 2020, пʼятниця, 16:49 8
Події 2020-05-22T17:45:02+03:00
Українські Новини
На трасі "Київ - Одеса" сталася смертельна аварія. Серед загиблих і постраждалих діти

На трасі "Київ - Одеса" сталася смертельна аварія. Серед загиблих і постраждалих діти

Ярина Вацяк
ДТП, смертельна ДТП, ДТП на трасі, Київ-Одеса
ДТП. Фото: МВС
ДТП. Фото: МВС

Після того, як 11 травня на автодорозі "Київ-Одеса" в Миколаївській області сталася смертельна ДТП, 1 дитина та 3 дорослих загинули через дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на трасі "Київ - Одеса". 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці на трасі "Київ - Одеса", поблизу р. Жашків, сталася страшна аварія, яка забрала життя чотирьох осіб - трьох дорослих і 6-річного хлопчика. Попередньо, водій авто Toyota Land Cruiser пішов на обгін по зустрічній смузі руху транспорту, не переконавшись, що смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна, та скоїв лобове зіткнення з ВАЗ 21114. Також вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz, щоб уникнути зіткнення з Toyota Land Cruiser, здійснив різкий маневр, внаслідок чого перекинувся", - сказано в ньому.

Наголошується, що в автомобілі ВАЗ-21114 перебували 6 осіб: 2 чоловіків, 2 жінки і 2 дітей.

Загинуло - 6-річна дитина, жінка та 2 чоловіків.

Ще одну жінку з 4-річною дівчинкою госпіталізували в лікарню у тяжкому стані.

В авто Toyota Land Cruiser 2 постраждалих - діти у віці 4 і 11 років.

Їх також госпіталізували в медичний заклад.

В одному автомобілі для одного з дітей не було автокрісел.

На сьогодні на місці події працює слідчо-оперативна група.

Наголошується, що за січень-квітень 2020 року через виїзд на смугу зустрічного руху сталося 441 ДТП, з них 178 - ДТП з потерпілими, в яких загинули 42 людини.

ДТП на трас Київ-Одеса. Фото: МВСДТП на трас Київ-Одеса. Фото: МВС

ДТП поблизу Жашкова. Фото: МВСДТП біля Жашкова. Фото: МВС

Як повідомляли Українські Новини, 17 травня в селі Пороскотень Бородянського району (Київська область) на ділянці дороги Клавдієво-Гавронщина сталося ДТП, в якому загинули три людини.

19 травня на трасі Київ-Одеса автобус врізався у фуру.

Більше новин про: ДТП смертельна ДТП ДТП на трасі Київ-Одеса

Daewoo виїхав на зустрічну смугу під Запоріжжям: ч...
З Києва в Одесу потяг буде їхати 1,5 години, з Киє...
На Великдень у Кіровоградській області зіткнулися ...
Карантинний Київ стоїть в пробках, — де у столиці ...
Зеленський ввів новий податок на зарубіжні стартапи українців
У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2%
Новини
Водій таксі в масці. Фото: прес-служба Über
П'ятничні тарифи на таксі продовжують лізти вгору 18:34
Бойко назвав основні провали року президента Зеленського 18:33
Підписантів петиції про передачу Києво-Печерської лаври до ПЦУ Зеленский відправив до Шмигаля 18:17
Буславец не має відношення до "торгів" за дешеву електроенергію з Польщею, - ЗМІ 18:13 Документ
У Запоріжжі спалах сальмонели. 12 осіб госпіталізовані 17:58
більше новин
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
У Шокіна розраховують на неупереджене розслідування справи проти Байдена, – оприлюднено звернення до Зеленського 17:07 Документ
Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог 15:23
Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ 09:59
"Нова пошта" тестує термобокси для ліків, яким потрібний температурний режим 17:11
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
В Мінсоцполітики заявили, що зростання бідності українцям не загрожує 21:58
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ 10:45 Карта
У Києві метро можуть не відкрити 25 травня, - ЗМІ 19:09
Єврокомісія розробила нові правила для авіаподорожей: як зміняться польоти 16:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok