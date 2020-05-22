На трасі "Київ - Одеса" сталася смертельна аварія. Серед загиблих і постраждалих діти

Після того, як 11 травня на автодорозі "Київ-Одеса" в Миколаївській області сталася смертельна ДТП, 1 дитина та 3 дорослих загинули через дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на трасі "Київ - Одеса".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці на трасі "Київ - Одеса", поблизу р. Жашків, сталася страшна аварія, яка забрала життя чотирьох осіб - трьох дорослих і 6-річного хлопчика. Попередньо, водій авто Toyota Land Cruiser пішов на обгін по зустрічній смузі руху транспорту, не переконавшись, що смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна, та скоїв лобове зіткнення з ВАЗ 21114. Також вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz, щоб уникнути зіткнення з Toyota Land Cruiser, здійснив різкий маневр, внаслідок чого перекинувся", - сказано в ньому.

Наголошується, що в автомобілі ВАЗ-21114 перебували 6 осіб: 2 чоловіків, 2 жінки і 2 дітей.

Загинуло - 6-річна дитина, жінка та 2 чоловіків.

Ще одну жінку з 4-річною дівчинкою госпіталізували в лікарню у тяжкому стані.

В авто Toyota Land Cruiser 2 постраждалих - діти у віці 4 і 11 років.

Їх також госпіталізували в медичний заклад.

В одному автомобілі для одного з дітей не було автокрісел.

На сьогодні на місці події працює слідчо-оперативна група.

Наголошується, що за січень-квітень 2020 року через виїзд на смугу зустрічного руху сталося 441 ДТП, з них 178 - ДТП з потерпілими, в яких загинули 42 людини.

ДТП на трас Київ-Одеса. Фото: МВС

ДТП біля Жашкова. Фото: МВС

Як повідомляли Українські Новини, 17 травня в селі Пороскотень Бородянського району (Київська область) на ділянці дороги Клавдієво-Гавронщина сталося ДТП, в якому загинули три людини.

19 травня на трасі Київ-Одеса автобус врізався у фуру.