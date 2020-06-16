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16 червня 2020, вівторок, 16:56 6
Суспільство 2020-06-16T18:15:02+03:00
Українські Новини
У Раді мають намір штрафувати за спам на суму до 3,4 тис. гривень

У Раді мають намір штрафувати за спам на суму до 3,4 тис. гривень

Кира Молчанова
Штраф, Верховна Рада, Спам-розсилка
Ноутбук. Фото pixabay.com
Ноутбук. Фото pixabay.com

Верховна Рада має намір ввести штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень за розсилку спаму і від 3,4 тис. до 8,5 тис. гривень за ненадання можливості відмовитися від розсилки комерційних повідомлень.

За ухвалення законопроекту № 3014 за основу проголосували 248 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроектом пропонується за розсилку спаму ввести штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень (від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а за ненадання кінцевому користувачеві електронних комунікаційних послуг можливості при отриманні комерційних електронних повідомлень з метою реклами або продажу товарів або послуг відмовитися від розсилки або відправлення комерційних електронних комунікацій без надання інформації про особу відправника (крім повідомлень постачальника електронних комунікаційних послуг з надання електронних комунікаційних послуг кінцевим користувачам, з якими він уклав договір про надання електронних комунікаційних послуг) на його адресу електронної пошти, номер телефону або інший мережевий ідентифікатор — штраф від 3,4 тис. до 8,5 тис. гривень (від 200 до неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Також законопроектом пропонується за невиконання законних вимог посадових осіб Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, або за створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків ввести штраф від 17 тис. до 51 тис. гривень (від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір ініціювати підвищення штрафів за неношение маски в приміщеннях і в громадському транспорті.

Верховна Рада заборонила в цей період нараховувати штрафи за несплату кредиту.

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