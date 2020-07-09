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09 липня 2020, четвер, 16:01 11
Верховна Рада і партії 2020-07-09T17:15:02+03:00
Українські Новини
У Раді пропонують штрафувати казино на 85 тис., якщо там не будуть ідентифікувати гравців

У Раді пропонують штрафувати казино на 85 тис., якщо там не будуть ідентифікувати гравців

Кира Молчанова
Казино, Верховна Рада, гральний бізнес
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Верховній Раді 5 депутатів пропонують за порушення вимог щодо ідентифікації (верификациии) грока або відвідувача грального закладу встановити штраф у сумі від 51 тис. до 85 тис. гривень (від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Про це йдеться в законопроєкті № 3792, зареєстрованому в Раді 3 липня, передають Українські Новини.

Також за відповідне порушення пропонується разом зі штрафом позбавляти порушників права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років.

Згідно з законопроєктом, те ж порушення, що спричинило участь в азартній грі особи, яким законом заборонено бути гравцем, карається штрафом від 85 тис. до 170 тис. гривень (від 5 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років.

У пояснювальній записці зазначається, що цей законопроєкт пропонується в зв'язку з тим, що в законопроєкті № 2285-д про легалізацію грального бізнесу, який Рада розглядає ще з 30 червня (через велику кількість виправлень), у другому читанні відсутня кримінальна відповідальність за порушення щодо ідентифікації (верифікації) гравця або відвідувача грального закладу.

Як повідомляли Українські Новини, з 30 червня по 3 липня Рада розглядала законопроєкт про легалізацію грального бізнесу у 2-му читанні.

Головне юридичне управління Верховної Ради України дало негативну оцінку законопроєкту про регулювання ринку азартних ігор. Законопроєкт №2285-д, ініційований депутатом від фракції "Слуга народу" Олегом Марусяком, не відповідає нормам Конституції.

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