У червні зросли ціни на сирі продукти харчування та сповільнилося зростання цін на фармацевтичну продукцію

За даними Держстату, у червні підвищилися ціни на продукти, але знизилися на комуналку, незважаючи на прискорення, споживча інфляція в червні перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п. і залишалася меншою, у порівнянні з прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

"У червні 2020 споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 2,4% (з 1,7% у травні), а в місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. Зростання цін стримували слабкий внутрішній попит, сприятлива ситуація на валютному ринку і відносно низькі ціни на енергоресурси. Водночас відбувалося подорожчання сирих продуктів з-за несприятливих погодних умов", – йдеться в повідомленні НБУ.

Наголошується, що базова інфляція не змінилася, у порівнянні з травнем і склала 3,0% р/р.

Фундаментально інфляційний тиск стримували слабкий внутрішній попит і стабільна ситуація на валютному ринку.

Темпи падіння цін на непродовольчі товари знаходилися практично на рівні попереднього місяця (1,3% р / р).

Так, поглибилося падіння цін на електроніку, іграшки, товари для подорожей, а вартість автомобілів, побутової техніки, одягу та взуття також залишилася менше, ніж минулого року.

Також сповільнилося зростання цін на фармацевтичну продукцію і товари для особистого догляду.

"Стабільною була і динаміка зростання цін на послуги (8,4% р/р). З одного боку, швидкими темпами зростала вартість медичних послуг і установ особистого догляду, що обумовлено як підвищеним попитом на тлі збільшення захворюваності, так і збільшенням виробничих витрат", – підкреслили в НБУ.

Ціни на послуги тих секторів, діяльність яких була обмежена через карантин (установ відпочинку, освіти), залишилися на рівні березня.

Стрімко прискорився зростання цін на сирі харчові продукти (до 5,0% р/р).

Темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися (до 3,2% р/р).

Продовжував дешевшати природний газ для населення через врахування в тарифах низьких цін як на світовому, так і внутрішньому ринках.

Темпи зростання тарифів на проїзд на залізничному і автомобільному транспорті знизилися внаслідок падіння цін на паливо в попередні періоди.

Здешевлення палива дещо сповільнилося (до 26,5% р/р), відображаючи відновлення зростання світових цін на нафту в останні місяці і значний попит на паливо, враховуючи високу інтенсивність користування особистим транспортом навіть після скасування обмежень на перевезення громадським транспортом.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 1,7%.

Також у червні овочі борщового набору різко подешевшали у порівнянні з 2019 роком в Києві та Дніпрі. Знизилися ціни на цибулю ріпчасту, яка в 2019 році оновила всі цінові рекорди.