Груші допоможуть скинути зайві кілограми. Які корисні і шкідливі властивості фрукта

На прилавках українських ринків і магазинів з'явилися груші, які відомі своїми корисними властивостями, проте можуть і нашкодити здоров'ю. Водночас, в Україні також розпочався сезон дині.

Українські Новини зробили підбірку корисних і шкідливих властивостей груші.

Корисні властивості груші

Груша не тільки смачна, але і має низку корисних властивостей. Регулярне вживання цього фрукта допоможе знизити рівень холестерину в крові. Також допомагає зміцнити імунітет і навіть позбавитися від зайвих кілограмів.

Крім того, грушу дозволяється вживати людям, що страждають на цукровий діабет. Також рекомендують його вживати вагітним жінкам та маленьким дітям, оскільки в грушах міститься багато вітамінів і мікроелементів.

100 г груші міститься:

Аскорбінова кислота – 5 мг.

Токоферол – 0,4 мг.

Вітаміни групи В: вітамін В2 – 0,03 мг, вітамін В5 – 0,05 мг, вітамін В9 – 0,002 мг, вітамін В1 -0,02 мг, вітамін В6 -- 0,03 мг.

Калій – 155 мг.

Натрій – 14 мг.

Кальцій – 19 мг.

Залізо – 2,3 мг.

Фосфор – 16 мг.

Магній – 12 мг.

Сірка та кремній – по 6 мг.

Також у плодах міститься клітковина, яка нормалізує роботу кишечника.

Шкідливі властивості груші

Груші в сирому вигляді не рекомендується вживати при виразці шлунка.

Забороняється вживати фрукт натщесерце, оскільки він подразнює слизову оболонку кишечника. Після вживання груші, бажано з'їсти м'ясо та іншу важку їжу.

Також рекомендується вживати плоди через півгодини-годину після прийому їжі. Також їх не можна запивати водою, адже це може викликати дискомфорт у животі і діарею.

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