підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Напередодні виборів президента Білорусі Лукашенко відправив у відставку весь уряд
03 червня 2020, середа, 19:44 9
Світ 2020-06-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
Напередодні виборів президента Білорусі Лукашенко відправив у відставку весь уряд

Напередодні виборів президента Білорусі Лукашенко відправив у відставку весь уряд

Елизавета Кесельман
Лукашенко, Білорусь, Вибори президента Білорусі
Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко. Фото: president.gov.by

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні виборів президента, які призначені на 9 серпня, відправив у відставку діючий склад уряду. Про це повідомляє телеканал "Білорусь 1".

Наголошується, що вранці, 3 червня, Лукашенко провів нараду, на якій обговорювалися пропозиції щодо нового складу уряду. Сам же президент пов'язав відставку кабінету міністрів з майбутніми виборами президента.

"Майбутня кадрова ротація в уряді спрямована на зміцнення команди. Тим більше зараз проходимо непростий етап економічної турбулентності і дуже важливо зберегти навіть мінімальну динаміку", – сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня у Білорусі пройшли масові збори активістів напередодні прийдешніх виборів президента.

Також у Білорусі пройшли масові затримання активістів.

Крім того, у Білорусі майже 25 тисяч людей заразилися коронавірусом.

Більше новин про: Лукашенко Білорусь Вибори президента Білорусі

Пом'якшення карантину. З 5 червня дозволено сидіти в приміщеннях ресторанів
З 5 червня Україна запускає внутрішні авіаперельоти, — Шмигаль
Новини
ДБР хоче закупити 60 наручників за 1,1 тис. гривень за штуку 19:57
На молочну корову 5 тисяч гривень: фермери отримають спецдотації від Кабміну 19:56
Напередодні виборів президента Білорусі Лукашенко відправив у відставку весь уряд 19:44
"Платформа Бойка" вимагає скасувати незаконну люстрацію 19:27
Член спостережної ради "Укрзалізниці" Аудіцкас отримав 6,3 млн гривень гонорару від своєї компанії у 2019 19:26
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Аномальна спека і природні катаклізми: синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні 05:40
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Суд і АРМА допомогли Зеленському відкрити нову сторінку у відносинах з інвесторами і захисті прав кредиторів, — ЗМІ 13:02
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
більше новин
Рада має намір дозволити особам, які досягли 16 років, міняти по батькові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok