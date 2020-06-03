Напередодні виборів президента Білорусі Лукашенко відправив у відставку весь уряд

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні виборів президента, які призначені на 9 серпня, відправив у відставку діючий склад уряду. Про це повідомляє телеканал "Білорусь 1".

Наголошується, що вранці, 3 червня, Лукашенко провів нараду, на якій обговорювалися пропозиції щодо нового складу уряду. Сам же президент пов'язав відставку кабінету міністрів з майбутніми виборами президента.

"Майбутня кадрова ротація в уряді спрямована на зміцнення команди. Тим більше зараз проходимо непростий етап економічної турбулентності і дуже важливо зберегти навіть мінімальну динаміку", – сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня у Білорусі пройшли масові збори активістів напередодні прийдешніх виборів президента.

Також у Білорусі пройшли масові затримання активістів.

Крім того, у Білорусі майже 25 тисяч людей заразилися коронавірусом.