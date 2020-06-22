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22 червня 2020, понеділок, 10:04 14
Економіка 2020-06-22T12:15:03+03:00
Українські Новини
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але все ще вища, ніж у Європі

Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але все ще вища, ніж у Європі

Григорий Яковенко
Електроенергія, Тарифи на електроенергію, Ціна на електроенергію
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 22 червня скоротилася на 2,1%, або на 28,97 гривень/МВт-год до 1 335,84 гривні/МВт-год порівняно з 15 червня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За аналогічний період середньозважена ціна електроенергії на РДВ в межах "Бурштинського енергоострова" скоротилася на 0,5%, або на 7,38 гривень/МВт-год до 1 614,18 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (44,53 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (1,87 євро/ МВт-год) у 23,8 раза, у Швеції (24,73 євро/ МВт-год) - на 80%, у Данії (33,56 євро/ МВт-год) - на 32,7%, у Франції (30,18 євро/ МВт-год) на 47,7%, у Німеччині (29,58 євро/ МВт-год) на 50,5%, в Австрії (29,72 євро/ МВт-год) на 49,8%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії скоротилася на 31,2%, або на 8,59 євро/МВт-год до 27,53 євро/МВт-год (825,77 гривень/МВт-год згідно з курсом НБУ на 22 червня).

Як повідомляли Українські Новини,"Енергоатом" підтримав аникризові заходи Кабміну.

Пов'язані з Ігорем Коломойським, за час президентства Володимира Зеленського продали державної компанії "Центренерго" не менш ніж  1,5 млн тонн. В основному це було російське вугілля, хоча в Україні видобувають вугілля необхідних марок.

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