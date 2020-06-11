Кабмін домовився з інвесторами в "зелену" енергетику про зниження тарифу

Кабінет Міністрів підписав з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) меморандум, що передбачає добровільне зниження "зеленого тарифу".

Про це сказано в повідомленні Кабміну, передають Українські Новини.

"Кабмін у середу, 10 червня, підписав "Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики". Документ підписали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації", — сказано в ньому.

Наголошується, що документ передбачає, що виробники електроенергії з ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації "зелених тарифів", що передбачає їх зниження.

Зокрема, для сонячних електростанцій (СЕС), передбачається зниження тарифу на 15%, для вітряних електростанціях (ВЕС) - на 7,5%.

Зі свого боку українська влада зобов'язується вживати заходів для забезпечення своєчасних поточних оплат державним підприємством "Гарантований покупець" та погашення наявної заборгованості перед виробниками електроенергії з ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації.

Також українська влада зобов'язується визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої енергетики" та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот.

Крім того, згідно з меморандумом, посилюється відповідальність виробників електроенергії з ВДЕ за незбалансоване виробництво електроенергії.

Також, згідно з умовами меморандуму, виробники ВДЕ приймають умови обмеження термінів введення в експлуатацію нових об'єктів за "зеленим тарифом".

"Так, з 1 серпня поточного року нові сонячні електростанції потужністю більш ніж 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах", — підсумовано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України просила Верховну Раду впровадити модель проведення "зелених аукціонів" для недопущення дисбалансу в об'єднаній енергосистемі України з-за великої кількості виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Ольга Буславец вважає, що вартість "зеленої" енергії для економіки слід знизити.