Кабмін заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей: поліція перевірить гральні зали

Кабінет міністрів України виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook.

"Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах", - уточнив він.

Відтепер заклади з гральними автоматами не зможуть легально працювати під виглядом державних лотерей і використовувати договор передоручення на поширення миттєвих лотерей.

"Дав доручення Національної поліції України сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А Державної фіскальної службі організувати перевірки ліцензій всіх так званих державних лотерей", - підсумував прем'єр-міністр.

Як повідомляли "Українські новини", у нардепів дійшли руки до обіцяної Зеленським легалізації грального бізнесу.

Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор.