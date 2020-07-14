підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Посольство України в Сербії назвало неприйнятними спроби сербських політиків втручатися у справи України
14 липня 2020, вівторок, 12:32 14
Світ 2020-07-14T14:45:02+03:00
Українські Новини
Посольство України в Сербії назвало неприйнятними спроби сербських політиків втручатися у справи України

Посольство України в Сербії назвало неприйнятними спроби сербських політиків втручатися у справи України

Елизавета Кесельман
Україна, Сербія, Мітинги в Сербії, посольство України в Сербії
Мітинги в Сербії. Скріншот: youtube
Мітинги в Сербії. Скріншот: youtube

Посольство України в Сербії після нещодавніх звинувачень з боку Сербії в причетності "найманців з України" до мітингів в Белграді заявило, що не втручається у внутрішні справи Сербії, та, крім того, вважає неприйнятним втручання окремих сербських політиків у внутрішні справи України. Відповідну заяву оприлюднено в понеділок, 13 липня, передає "Європейська правда".

"Посольство України в Сербії ще раз офіційно заявляє, що Україна жодним чином не втручається у внутрішню політичну ситуацію в Республіці Сербія. Водночас посольство вважає неприйнятними спроби втручатися у внутрішні справи України, зокрема, вдаватися до негативних публічних оцінок свідомого європейського вибору, зробленого українським народом з боку будь-яких іноземних посадових осіб - включаючи мера Вождоваца", - йдеться в повідомленні.

"Маємо честь нагадати Александару Ставичу, що те, що він зневажливо називає "українським сценарієм", було боротьбою українців за свої права проти корумпованого авторитарного уряду. Це європейський вибір більшості українців, за який заплачено дорогою ціною. Будь-які оцінки з цього вибору, позитивні чи негативні, повинні давати виключно самі українці, а не іноземні політики", - заявили у відомстві.

У Посольстві зазначили, що з подивом сприйняли критику з приводу європейського вибору України від чиновника політичної сили, яка веде Сербію в ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, в Белграді проходили масштабні акції протесту проти посилення карантинних заходів із введенням комендантської години.

Попри протести, влада Сербії все ж посилила карантин, однак без комендантської години, оскільки така міра передбачає введення надзвичайного стану.

Більше новин про: Україна Сербія Мітинги в Сербії посольство України в Сербії

В Україні легалізували гральний бізнес
В Одесі посилили карантин. Нічним клубам і ресторанам заборонено працювати вночі
Новини
Влада відмовилася виконувати передвиборчі обіцянки і має піти у відставку, - Бойко 14:59
Забудовник загрожує Жулянам інфраструктурним колапсом та екологічною катастрофою 14:42
За підробку автомобільного номерного знака Рада хоче позбавляти волі на 5-7 років 14:41
Християнські мозаїки в Соборі Святої Софії будуть накривати під час мусульманських молитов 14:28
У Білорусі зняли з виборів головного опозиційного супротивника Лукашенка 14:19
більше новин
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
СЕО Parimatch Сергій Портнов: Легалізація дозволить залучати інвестиції та розвивати сферу розваг цілого регіону 13:24
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:50
В Одесі посилили карантин. Нічним клубам і ресторанам заборонено працювати вночі 10:12
більше новин
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok