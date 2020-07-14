Посольство України в Сербії назвало неприйнятними спроби сербських політиків втручатися у справи України

Посольство України в Сербії після нещодавніх звинувачень з боку Сербії в причетності "найманців з України" до мітингів в Белграді заявило, що не втручається у внутрішні справи Сербії, та, крім того, вважає неприйнятним втручання окремих сербських політиків у внутрішні справи України. Відповідну заяву оприлюднено в понеділок, 13 липня, передає "Європейська правда".

"Посольство України в Сербії ще раз офіційно заявляє, що Україна жодним чином не втручається у внутрішню політичну ситуацію в Республіці Сербія. Водночас посольство вважає неприйнятними спроби втручатися у внутрішні справи України, зокрема, вдаватися до негативних публічних оцінок свідомого європейського вибору, зробленого українським народом з боку будь-яких іноземних посадових осіб - включаючи мера Вождоваца", - йдеться в повідомленні.

"Маємо честь нагадати Александару Ставичу, що те, що він зневажливо називає "українським сценарієм", було боротьбою українців за свої права проти корумпованого авторитарного уряду. Це європейський вибір більшості українців, за який заплачено дорогою ціною. Будь-які оцінки з цього вибору, позитивні чи негативні, повинні давати виключно самі українці, а не іноземні політики", - заявили у відомстві.

У Посольстві зазначили, що з подивом сприйняли критику з приводу європейського вибору України від чиновника політичної сили, яка веде Сербію в ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, в Белграді проходили масштабні акції протесту проти посилення карантинних заходів із введенням комендантської години.

Попри протести, влада Сербії все ж посилила карантин, однак без комендантської години, оскільки така міра передбачає введення надзвичайного стану.