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  • Сербські ЗМІ звинуватили Україну в причетності до протестів у Белграді
09 липня 2020, четвер, 21:04 8
Світ 2020-07-09T22:15:02+03:00
Українські Новини
Сербські ЗМІ звинуватили Україну в причетності до протестів у Белграді

Сербські ЗМІ звинуватили Україну в причетності до протестів у Белграді

Елизавета Кесельман
Сербія, Сербія-Україна, протести в Белграді
Протести в Белграді. Скріншот: youtube
Протести в Белграді. Скріншот: youtube

І причетності до мітингів у Белграді через посилення карантину ЗМІ Сербії звинуватили Україну, повідомивши про "найманців з України", які протестують в Белграді. Посольство України в Сербії спростувало цю інфорацію.

Зокрема, йдеться про сербське видання Alo, яке випустило публікації під назвою "Найманці з України знищили Белград! Нове одкровення про руйнівні протести демонстрантів", яке відразу ж розповсюдили російські видання.

Так, посольство України в Сербії спростувало інформацію про причетність України чи її громадян до протестів у Белграді, яку поширили в сербських ЗМІ. Посольство в своїй заяві закликає журналістів не поширювати брехню.

"У ці дні російські і проросійські інформаційні ресурси в інформаційному просторі Сербії поширюють інформацію про нібито "український сценарій" і причетність українців до подій в Сербії", — йдеться в заяві.

Посольство підкреслило, що Україна не втручається у внутрішньополітичну ситуацію в Сербії, тому просить сербські ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію про Україну і українців.

"Посольство України не має інформації про участь громадян України в останніх подіях в Сербії", — зазначили в посольстві.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на протести, Белград посилив карантин, але не ввів коммендансткий годину.

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