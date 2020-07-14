У Київській області зменшується кількість нових випадків захворювання COVID-19

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 13 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 22 людини до 3 090.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 14 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3 090 випадків захворювання коронавірусом. У тому числі у 259 дітей та 530 медичних працівників. Всього за період епідемії в Київській області померло 58 хворих з підтвердженим COVID-19", - сказано в ньому.

За добу підтверджено 22 нових випадків коронавірусної хвороби, в тому числі у двох дітей.

З хворих за минулу добу, 1 людина госпіталізована, а інші знаходяться на самоізоляції (під наглядом).

За звітну добу було виписано 85 осіб, у тому числі 7 дітей.

Повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 за останню добу не було.

За період з 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 508 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 35 повідомлень.

Встановлено медичне спостереження за 11 241 контактною особою.

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня кількість хворих на коронавірус Київської області збільшилася на 42 особи до 3 068, померлих - на 1 до 58.

При цьому в Києві Кількість хворих на коронавірус 13 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 112 людей до 6350.