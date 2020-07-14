У Київській області зменшується кількість нових випадків захворювання COVID-19

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 13 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 22 людини до 3 090. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини. "За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 14 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3 090 випадків захворювання коронавірусом. У тому числі у 259 дітей та 530 медичних працівників. Всього за період епідемії в Київській області померло 58 хворих з підтвердженим COVID-19", - сказано в ньому. За добу підтверджено 22 нових випадків коронавірусної хвороби, в тому числі у двох дітей. З хворих за минулу добу, 1 людина госпіталізована, а інші знаходяться на самоізоляції (під наглядом). За звітну добу було виписано 85 осіб, у тому числі 7 дітей. Повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 за останню добу не було. За період з 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 508 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 35 повідомлень. Встановлено медичне спостереження за 11 241 контактною особою. Як повідомляли Українські Новини, 12 липня кількість хворих на коронавірус Київської області збільшилася на 42 особи до 3 068, померлих - на 1 до 58. При цьому в Києві Кількість хворих на коронавірус 13 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 112 людей до 6350.