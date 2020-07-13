Як пережити погодні коливання. Поради для метеозалежних людей

В Україні синоптики тривалий час попереджають про негоду, та температурні гойдалки, які за останній тиждень сягали від +40 до +15. Такі умови найтяжче переносять метеочутливі люди, переносячи головні болі, підвищений тиск, болі в суглобах та втому. Однак у Уляни Супрун розповіли, як зміни погоди та магнітні бурі насправді можуть вплинути на людину.

Як магнітна буря впливає на здоров'я

Електромагнітна активність на сонці – це постійний процес у найближчої до нас зірки. Іноді там відбувається викид коронарної маси. Якщо вона досягає Землі, то починає взаємодіяти з магнітним полюсом нашої планети, викликає полярне сяйво. У Землі є своє магнітне поле, тому електромагнітний вплив Сонця організмом людини не відчувається, що не заважає багатьом скаржитися на мігрені і сильний головний біль саме в цей період. Доказів того, що активність сонця і погане самопочуття пов'язані, немає.

Як погана погода може вплинути на самопочуття

Болі в спині і суглобах, а також напади ревматоїдного артриту безпосередньо з погіршенням погоди не пов'язані. Але є опосередкований зв'язок.

Виснаження через запальних процесів, біль, неможливість виходити з дому, поганий настрій і самопочуття погіршують чутливість до болю й суглоби починають хворіти більше. Тобто можуть погіршувати симптоматику ревматоїдного артриту, зокрема в дощову погоду.

Крім того, перепади температури і тиску можуть бути небезпечними для серця і судин.

При похолоданні, як зараз, холодне і сухе повітря може приpвести до приступу астми, подразнювати слизові оболонки і полегшувати інфікування вірусами.

Очевидно, що дуже високі або дуже низькі температури можуть викликати певні хворобливі стани, а їх різка зміна може негативно вплинути на захисні функції організму. Тому повністю заперечувати вплив деяких погодних умов на здоров'я не варто.

Фахівці радять більше гуляти, одягатися по погоді, їсти більше овочів і фруктів, а якщо симптоми посилюються, то звернутися до лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили, що перепади погодних умов стануть в Україні нормою, оскільки спостерігаються значні кліматичні зміни.

Крім того, зазначається, що температура в Україні за останні 30 років зросла на 2 градуси, й загалом в Україні глобальне потепління відбувається швидше, ніж у всьому світі.