підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 липня 2020, понеділок, 14:08 13
Lifestyle 2020-07-13T16:00:03+03:00
Українські Новини
Як пережити погодні коливання. Поради для метеозалежних людей

Як пережити погодні коливання. Поради для метеозалежних людей

Кира Молчанова
Погода, Уляна Супрун, магнітна буря, Поради лікарів, Погане самопочуття
Погане самопочуття. Фото: pexels.com
Погане самопочуття. Фото: pexels.com

В Україні синоптики тривалий час попереджають про негоду, та температурні гойдалки, які за останній тиждень сягали від +40 до +15. Такі умови найтяжче переносять метеочутливі люди, переносячи головні болі, підвищений тиск, болі в суглобах та втому. Однак у Уляни Супрун розповіли, як зміни погоди та магнітні бурі насправді можуть вплинути на людину.

Як магнітна буря впливає на здоров'я

Електромагнітна активність на сонці – це постійний процес у найближчої до нас зірки. Іноді там відбувається викид коронарної маси. Якщо вона досягає Землі, то починає взаємодіяти з магнітним полюсом нашої планети, викликає полярне сяйво. У Землі є своє магнітне поле, тому електромагнітний вплив Сонця організмом людини не відчувається, що не заважає багатьом скаржитися на мігрені і сильний головний біль саме в цей період. Доказів того, що активність сонця і погане самопочуття пов'язані, немає.

Як погана погода може вплинути на самопочуття

Болі в спині і суглобах, а також напади ревматоїдного артриту безпосередньо з погіршенням погоди не пов'язані. Але є опосередкований зв'язок.

Виснаження через запальних процесів, біль, неможливість виходити з дому, поганий настрій і самопочуття погіршують чутливість до болю й суглоби починають хворіти більше. Тобто можуть погіршувати симптоматику ревматоїдного артриту, зокрема в дощову погоду.

Крім того, перепади температури і тиску можуть бути небезпечними для серця і судин.

При похолоданні, як зараз, холодне і сухе повітря може приpвести до приступу астми, подразнювати слизові оболонки і полегшувати інфікування вірусами.

Очевидно, що дуже високі або дуже низькі температури можуть викликати певні хворобливі стани, а їх різка зміна може негативно вплинути на захисні функції організму. Тому повністю заперечувати вплив деяких погодних умов на здоров'я не варто.

Фахівці радять більше гуляти, одягатися по погоді, їсти більше овочів і фруктів, а якщо симптоми посилюються, то звернутися до лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили, що перепади погодних умов стануть в Україні нормою, оскільки спостерігаються значні кліматичні зміни.

Крім того, зазначається, що температура в Україні за останні 30 років зросла на 2 градуси, й загалом в Україні глобальне потепління відбувається швидше, ніж у всьому світі.

Більше новин про: Погода Уляна Супрун магнітна буря Поради лікарів Погане самопочуття

Смерч, що пронісся над Херсонщиною, потрапив на ві...
Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" ...
Потужна магнітна буря накриє Землю в найближчі дні...
Цукор та сіль – то отрута: експерти розвінчали поп...
Закарпатська, Вінницька і ще 5 областей не готові до пом'якшення карантину
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок
Новини
Італія має намір продовжити надзвичайний стан через коронавірус 16:07
"Слуги народу" просять Раду проголосувати закон про повернення навчання в школах російською 16:01
Іспанія для гарантії безпечного туризму розмістить 40 тисяч поліцейських на найпопулярніших курортах 15:37
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
У Київській області збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Померла одна людина 15:30
більше новин
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Судді ВАКС та працівники НАБУ і САП знаходяться під загрозою звільнення через рішення ЄСПЛ, - ЗМІ 13:13
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
У 2020 році Прогрестех-Україна на 35% збільшила виплати податків і зборів 12:45
більше новин
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
В Івано-Франківську сервісний центр Пенсійного фонду закрили на карантин через COVID-19 19:40
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати 09:31
більше новин
У Києві захворюваність на коронавірус продовжує падати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok