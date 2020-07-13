Трьох знаків зодіаку чекає успіх сьогодні, — астролог

У понеділок Левів, Козерогів і Водоліїв буде супроводжувати успіх, у той час, як у суботі труднощі були в Овнів, Дів і Риб. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 13 липня, розкажуть Українські Новини.

Лев

Сприятливий день, події будуть розвиватися вдало для Лева. Зірки радять у понеділок проявити увагу до інформації, що надходить, та аналізувати отриману інформацію. Також постарайтеся не обговорювати питання особистого плану з іншими, якщо це не близькі або друзі. В цей день більше часу проводите з тими, хто вам дорогий. Приділіть увагу своїй коханій людині, щоб між вами не виникло приводів для сварок через неувагу один до одного. Увечері чекайте приємних романтичних сюрпризів.

Козеріг

Козероги зможуть добитися значних успіхів, удача буде на їхньому боці. Друга половина дня підходить для спілкування, відновлення будь-яких відносин. Можна виправити деякі помилки і помиритися з тими, з ким конфліктували раніше. Будь-які питання сімейного плану можна буде обговорити колективно в спокійній атмосфері. Вечір принесе багато несподіваних сюрпризів. Неочікуване знайомство може призвести до тривалих відносин.

Водолій

У понеділок Водоліям зірки обіцяють успіх і прогрес у справах. Якщо проявите наполегливість і терпіння, то зможете вдало вирішити важливі завдання. Для самотніх представників цього знака зодіаку знайомства, які відбудуться в цей день, отримають вдале продовження, можуть стати початком любовного роману. У сімейних парах буде панувати повна ідилія з партнером.

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