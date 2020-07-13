підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 липня 2020, понеділок, 05:15 15
Lifestyle 2020-07-13T10:15:02+03:00
Українські Новини
Трьох знаків зодіаку чекає успіх сьогодні, — астролог

Трьох знаків зодіаку чекає успіх сьогодні, — астролог

Елена Новикова
Знаки зодіаку, Астрологічний прогноз, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на 13 липня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 13 липня 2020. Фото: pixabay

У понеділок Левів, Козерогів і Водоліїв буде супроводжувати успіх, у той час, як у суботі труднощі були в Овнів, Дів і Риб. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 13 липня, розкажуть Українські Новини.

Лев

Сприятливий день, події будуть розвиватися вдало для Лева. Зірки радять у понеділок проявити увагу до інформації, що надходить, та аналізувати отриману інформацію. Також постарайтеся не обговорювати питання особистого плану з іншими, якщо це не близькі або друзі. В цей день більше часу проводите з тими, хто вам дорогий. Приділіть увагу своїй коханій людині, щоб між вами не виникло приводів для сварок через неувагу один до одного. Увечері чекайте приємних романтичних сюрпризів.

Козеріг

Козероги зможуть добитися значних успіхів, удача буде на їхньому боці. Друга половина дня підходить для спілкування, відновлення будь-яких відносин. Можна виправити деякі помилки і помиритися з тими, з ким конфліктували раніше. Будь-які питання сімейного плану можна буде обговорити колективно в спокійній атмосфері. Вечір принесе багато несподіваних сюрпризів. Неочікуване знайомство може призвести до тривалих відносин.

Водолій

У понеділок Водоліям зірки обіцяють успіх і прогрес у справах. Якщо проявите наполегливість і терпіння, то зможете вдало вирішити важливі завдання. Для самотніх представників цього знака зодіаку знайомства, які відбудуться в цей день, отримають вдале продовження, можуть стати початком любовного роману. У сімейних парах буде панувати повна ідилія з партнером.

Як повідомляли Українські Новини, у липні, в Україні буде спека до +40 місцями зі шквалами та грозами.

Також у липні можна буде спостерігати кілька астрономічних явищ.

Більше новин про: Знаки зодіаку Астрологічний прогноз Гороскоп на сьогодні

В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати
Негода залишила без електрики 23 населених пункти по всій Україні
Новини
Оголошено штормове попередження. Українців попередили про град, грози та шквальний вітер 10:15
Шарій заявив про напад націоналістів на будинок голови штабу своєї партії в Харкові, - ЗМІ 09:59
Смерч у Херсонській області. Скріншот відео
Смерч, що пронісся над Херсонщиною, потрапив на відео 09:50
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати 09:31
Журналісти просять не розглядати законопроєкт "Про медіа" на цьому тижні 09:25
більше новин
"Центренерго" почав купувати вугілля за формулою Роттердам+, — ЗМІ 15:08
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Випускники київської школи образили кримських татар і назвали Крим російським. Їх запросили в Меджліс 14:55
"Укрзалізниця" запускає 40 поїздів: повний список напрямків і розклад руху 21:16
У Київській області другий день приріст за кількістю нових випадків Covid-19. Дані по районах 13:17
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знизилася до 800 за добу. Всього понад 52 тис. хворих 10:58
більше новин
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
В Івано-Франківську сервісний центр Пенсійного фонду закрили на карантин через COVID-19 19:40
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати 09:31
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знизилася до 800 за добу. Всього понад 52 тис. хворих 10:58
У Київській області другий день приріст за кількістю нових випадків Covid-19. Дані по районах 13:17
більше новин
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok