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13 липня 2020, понеділок, 19:00 9
Судова влада 2020-07-13T20:00:03+03:00
Українські Новини
До 10 років тюрми і позбавлення прав: винуватцеві ДТП з чотирма загиблими повідомили про підозру

До 10 років тюрми і позбавлення прав: винуватцеві ДТП з чотирма загиблими повідомили про підозру

Надежда Комендантова
ДТП, Київська область, смертельна ДТП, ДТП у Київській області, Повідомлення про підозру, Антон Желепа
Антон Желепа після ДТП Фото: facebook.com/KyivOperativ
Антон Желепа після ДТП Фото: facebook.com/KyivOperativ

Прокуратура повідомила про підозру водію, що скоїв дорожньо-транспортну пригоду (ДТП),яка спричинила загибель 4 людей у Київській області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом столичної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному водієві у скоєнні масштабного ДТП, в результаті якого загинули 2 дорослих і 2 дітей (ч. 3 ст. 286 КК України)", — сказано в ньому.

Водій автомобіля Mercedes-Benz GL 250D, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, рухався по проїжджій частині Обухівської траси з боку Козина.

Не впоравшись з керуванням, водій допустив зіткнення з автомобілем, який рухався попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson.

В результаті зіткнення постраждала сім'я з 5 людей.

Водій та двоє пасажирів (жінка і малолітня дівчинка) померли на місці.

Ще 2 хлопчиків було госпіталізовано.

Один з них помер у кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.

Стан другого хлопчика — стабільно важкий.

"За результатами тестування приладом DRAGER у водія визначено вміст алкоголю 1.32 проміле", — сказано в повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Тим часом, Зеленський скасував кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані однак після резонансного ДТП Рада планує посилити покарання за водіння в нетверезому вигляді.

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