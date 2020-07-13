До 10 років тюрми і позбавлення прав: винуватцеві ДТП з чотирма загиблими повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру водію, що скоїв дорожньо-транспортну пригоду (ДТП),яка спричинила загибель 4 людей у Київській області. Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури, передають Українські Новини. "Під процесуальним керівництвом столичної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному водієві у скоєнні масштабного ДТП, в результаті якого загинули 2 дорослих і 2 дітей (ч. 3 ст. 286 КК України)", — сказано в ньому. Водій автомобіля Mercedes-Benz GL 250D, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, рухався по проїжджій частині Обухівської траси з боку Козина. Не впоравшись з керуванням, водій допустив зіткнення з автомобілем, який рухався попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson. В результаті зіткнення постраждала сім'я з 5 людей. Водій та двоє пасажирів (жінка і малолітня дівчинка) померли на місці. Ще 2 хлопчиків було госпіталізовано. Один з них помер у кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню. Стан другого хлопчика — стабільно важкий. "За результатами тестування приладом DRAGER у водія визначено вміст алкоголю 1.32 проміле", — сказано в повідомленні. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Тим часом, Зеленський скасував кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані однак після резонансного ДТП Рада планує посилити покарання за водіння в нетверезому вигляді.