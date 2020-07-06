Зеленський скасував кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані

Хоча законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані набув чинності 1 липня, президент України Володимир Зеленський 2 липня підписав закон, яким перекваліфікував правопорушення в адміністративне.

Президент Володимир Зеленський 2 липня підписав закон, згідно з яким посилюється покарання за водіння в нетверезому стані, але скасовується кримінальна відповідальність.

Після публікації закону, підписаного президентом, водіння в нетверезому стані знову буде кваліфікуватись як адміністративне порушення.

Законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність для водіїв, ухвалили ще в листопаді 2018 року. Він повинен був набрати чинності з січня 2020 року, але його дію відклали до 1 липня.

Раніше Українські Новини повідомляли, в 2019 році Міністерство внутрішніх справ України подавало законопроєкт, в якому покарання за водіння в нетверезому стані посилювалися, однак перекваліфіковувалися з кримінального правопорушення в адміністративне.

Крім того, в січні 2020 року був зареєстрований проєкт закону про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху.