ПФУ за день направив на фінансування пенсій 2,1 млрд гривень

Тоді як пенсії проіндексували не всім, Пенсійний фонд України 13 липня направив на фінансування пенсій ще 2,1 мільярда гривень. Всього з початку місяця профінансовано пенсій на суму 20,1 мільярда гривень.

Про це сазано в повідомленні Пенсійного фонду в соцмережі Facebook.

"13 липня 2020 Пенсійний фонд України, згідно з затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень", — сказано в повідомленні.

З початку місяця профінансовано пенсій на суму 20,1 мільярда гривень.

Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні запустили автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку.

Українці з 4 липня отримають підвищені пенсії.