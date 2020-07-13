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13 липня 2020, понеділок, 22:24 7 Інфографіка
Фінанси 2020-07-13T23:30:02+03:00
Українські Новини
ПФУ за день направив на фінансування пенсій 2,1 млрд гривень

ПФУ за день направив на фінансування пенсій 2,1 млрд гривень

Надежда Комендантова
Пенсія.
Пенсія.

Тоді як пенсії проіндексували не всім, Пенсійний фонд України 13 липня направив на фінансування пенсій ще 2,1 мільярда гривень. Всього з початку місяця профінансовано пенсій на суму 20,1 мільярда гривень.

Про це сазано в повідомленні Пенсійного фонду в соцмережі Facebook.

"13 липня 2020 Пенсійний фонд України, згідно з затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень", — сказано в повідомленні.

З початку місяця профінансовано пенсій на суму 20,1 мільярда гривень.

Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні запустили автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку.

Українці з 4 липня отримають підвищені пенсії.

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