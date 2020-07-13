До ЗНО з біології допустили не всіх: коли можна перездати тест

74 тис. осіб взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) з біології, що становить 65,4% від загальної кількості зареєстрованих, 21 учасника не допустили.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з біології взяли 74 460 осіб, що становить 65,38% від загальної кількості зареєстрованих", — сказано в ньому.

21 учасника ЗНО не було допущено в пункти тестування, в тому числі 6 учасників через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.

Дотримання процедури тестування контролювали 39 громадських спостерігачів.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії оцінювання з біології з причин, не залежних від їх дій та волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії.

Для цього їм необхідно протягом 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати в регіональний центр, в якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, і відповідну заяву.

Раніше Українські Новини повідомляли, ЗНО-2020 з історії України відбулося 9 липня. На тестування зареєструвалося понад 264 тисяч людей, воно тривало 150 хвилин.

Також 7 липня відбулося ЗНО з англійської мови, на яке зареєструвалися 117,6 тисяч абітурієнтів.