2 військових загинули в зоні ООС в понеділок

У той час, як військових було поранено в п'ятницю поблизу Новолуганського, двоє українських військовослужбовців загинули в зоні проведення операції Об'єднаних сил в понеділок, 13 липня.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 13 липня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню. Ворог відкрив вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік Славного. На превеликий жаль, в результаті обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника", - сказано в ньому.

Наголошується, що такі дії окупантів не залишаться безкарними.

"Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве. Під час виконання бойового завдання в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих військових.

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену мінськими домовленостями зброю. Поранення отримали п'ятеро українських військових, ще один - бойове травмування.

11 липня бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, 3 військових отримали поранення.