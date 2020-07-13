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13 липня 2020, понеділок, 11:22 13
Силові структури 2020-07-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок

2 військових загинули в зоні ООС в понеділок

Елизавета Драбкина
Бойовики, Втрати в зоні ООС, зона оос
Збройні сили Фото: НикОГА
Збройні сили Фото: НикОГА

У той час, як військових було поранено в п'ятницю поблизу Новолуганського, двоє українських військовослужбовців загинули в зоні проведення операції Об'єднаних сил в понеділок, 13 липня.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 13 липня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню. Ворог відкрив вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік Славного. На превеликий жаль, в результаті обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника", - сказано в ньому.

Наголошується, що такі дії окупантів не залишаться безкарними.

"Ще одна трагічна подія сталася поблизу населеного пункту Зайцеве. Під час виконання бойового завдання в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих військових.

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену мінськими домовленостями зброю. Поранення отримали п'ятеро українських військових, ще один - бойове травмування.

11 липня бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, 3 військових отримали поранення.

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