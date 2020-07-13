Бойовики 11 разів обстріляли позиції сил ООС у понеділок, загинули 2 військових

Бойовики 11 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 13 липня, 2 військовослужбовців загинули. Про це сказано в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини. "13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню", — сказано в ньому. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь біля Луганського, Кримського і Майорска. У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Харчовика, Авдіївки, Кам'янки, Славного і Водяного. Протягом поточної доби 2 українських військових загинули. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблих. На ділянках розведення №1, №2 і №3 обстріли не зафіксовані. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Як повідомляли Українські Новини, бойовики 16 раз обстріляли позиції сил ООС 12 липня, включаючи житлові будинки, 5 військових поранені та 1 особа травмована. Також 12 липня бойовики обстрілювали позиції підрозділів операції Об'єднаних сил.