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13 липня 2020, понеділок, 20:50 7
Силові структури 2020-07-13T21:45:02+03:00
Українські Новини
Бойовики 11 разів обстріляли позиції сил ООС у понеділок, загинули 2 військових

Бойовики 11 разів обстріляли позиції сил ООС у понеділок, загинули 2 військових

Елена Новикова
ООС, Ситуація в зоні ООС, Бойовики, Обстріли, Ситуація на Сході
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Бойовики 11 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 13 липня, 2 військовослужбовців загинули.

Про це сказано в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню", — сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь біля Луганського, Кримського і Майорска.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Харчовика, Авдіївки, Кам'янки, Славного і Водяного.

Протягом поточної доби 2 українських військових загинули.

Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблих.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 обстріли не зафіксовані.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 16 раз обстріляли позиції сил ООС 12 липня, включаючи житлові будинки, 5 військових поранені та 1 особа травмована.

Також 12 липня бойовики обстрілювали позиції підрозділів операції Об'єднаних сил.

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