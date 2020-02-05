Британія хоче укласти торговельні відносини з ЄС за "канадським" зразком

Гучний вихід Великобританії з Євросоюзу пробудив у влади зберегти торговельні відносини Британії та ЄС з "канадським зразком". Про це на заході у Варшавській школі економіки заявив міністр у справах Європи Міністерства закордонних справ Британії Крістофер Пінчер, передає Reuters.

Представник МЗС Британії зазначив, що розуміє наслідки укладення такої угоди з ЄС. За словами Пінчера, переговори з Євросоюзом на цю тему можуть покласти новий початок між сторонами.

Всеосяжну економічну і торговельну угоду представники Канади і Європейського Союзу підписали в жовтні 2016 року. Вона передбачала усунення мит на торгівлю на 99% всіх видів товарів.

В той же час в ній обмежувався обсяг торгівлі, приміром, яловичиною, свининою і деякими продовольчими товарами. CETA також не охоплює сферу послуг, яка забезпечує 80% робочих місць і Великобританії. А канадські компанії можуть діяти в ЄС тільки після отримання необхідних дозволів.

Як повідомляли Українські Новини, 29 січня, депутати Європейського парламенту схвалили вихід Великобританії з Європейського союзу.

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