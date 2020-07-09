З понеділка Британія ще більше послаблює карантин

До наступного етапу виходу з карантину переходить Великобританія, яка передала Держприкордонслужбі 10 квадрокоптерів на 1,2 млн гривень. Протягом двох наступних тижнів влада зніме ще ряд обмежень.

Про це повідомляє The Independent.

Як заявив державний секретар з питань цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Олівер Дауден, з 11 липня дозволено проводити театральні, оперні, танцювальні та музичні шоу на свіжому повітрі.

Крім того, з понеділка, 13 липня, в країні відкриються косметологічні, тату і спа-салони. Крім того, спортивні зали, криті басейни та інші спортивні споруди зможуть відкритися з 25 липня.

Як повідомляли Українські Новини, 7 липня англійські ЗМІ повідомили про те, що в Англії почали закривати паби, які щойно відкрилися після ослаблення карантину, через коронавірус у клієнтів.

З 4 липня Великобританія перейшла до нового етапу послаблення карантинних обмежень: норма соціального дистанціювання пом'якшилася з двох метрів до одного, за умови дотримання заходів обережності: обов'язкового носіння масок і використання захисних екранів.