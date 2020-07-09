підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • З понеділка Британія ще більше послаблює карантин
09 липня 2020, четвер, 21:58 5
Світ 2020-07-09T22:15:01+03:00
Українські Новини
З понеділка Британія ще більше послаблює карантин

З понеділка Британія ще більше послаблює карантин

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Послаблення карантину, Карантин у Європі, Пандемії
Великобританія.Фото: pixabay
Великобританія.Фото: pixabay

До наступного етапу виходу з карантину переходить Великобританія, яка передала Держприкордонслужбі 10 квадрокоптерів на 1,2 млн гривень. Протягом двох наступних тижнів влада зніме ще ряд обмежень.

Про це повідомляє The Independent.

Як заявив державний секретар з питань цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Олівер Дауден, з 11 липня дозволено проводити театральні, оперні, танцювальні та музичні шоу на свіжому повітрі.

Крім того, з понеділка, 13 липня, в країні відкриються косметологічні, тату і спа-салони. Крім того, спортивні зали, криті басейни та інші спортивні споруди зможуть відкритися з 25 липня.

Як повідомляли Українські Новини, 7 липня англійські ЗМІ повідомили про те, що в Англії почали закривати паби, які щойно відкрилися після ослаблення карантину, через коронавірус у клієнтів.

З 4 липня Великобританія перейшла до нового етапу послаблення карантинних обмежень: норма соціального дистанціювання пом'якшилася з двох метрів до одного, за умови дотримання заходів обережності: обов'язкового носіння масок і використання захисних екранів.

Більше новин про: Коронавірус Послаблення карантину Карантин у Європі Пандемії

Пожежу в Луганській області локалізували
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на "Подільський експрес"
Новини
З понеділка Британія ще більше послаблює карантин 21:58
Зеленський переїхав жити на держдачу в Конча-Заспу, яку відремонтували за держрахунок, - розслідування 21:53
Німеччина відмовилася прийняти участь у міністерській зустрічі G7 через Трампа, – ЗМІ 21:35
У Бойка вимагають вигнати Рєзнікова з Тристоронньої контактної групи за відмову від Мінських угод 21:17
Сербські ЗМІ звинуватили Україну в причетності до протестів у Белграді 21:04
більше новин
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком 20:43
Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально 15:59
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави 10:45
більше новин
У Київській області зменшується кількість нових випадків COVID-19. В якому районі хворіють найбільше
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok