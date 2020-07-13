Литва внесла Україну до списку країн, громадяни яких зобов'язані пройти обсервацію по прибутті

Литва, яка в середині травня відкрила кордони для балтійських країн, оновила список держав, громадянам яких по приїзду необхідно буде провести в ізоляції 2 тижні. У цьому списку є Україна, повідомляє видання Delfi.

Як повідомляється, минулого тижня до цього списку включили Румунію, Болгарію, Віргінські острови, Сейшельські острови, Джібуті, Сан-Марино і Есватіні, а в понеділок, 13 липня, в цей список додали Гану.

У списку залишається Україна. З вище перерахованих країн можуть приїхати тільки жителі Литви і ті іноземці, у яких є дозвіл на в'їзд до Литви.

Всього в цьому списку включено 63 країни, в яких важка ситуація з коронавірусом, де за останні 2 тижні коронавірус встановили більше ніж у 25 осіб на 100 тисяч жителів.

Люди, які повернулися з таких країн, протягом доби повинні передати свої дані фахівців Національного центру громадського здоров'я. Всі вони повинні провести в ізоляції 14 днів, навіть якщо їхали транзитом через ці країни.

Такий порядок поширюється і на громадян Литви і на іноземців, які приїхали з цих країн, у яких є дозвіл на в'їзд до Литви.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропортах Франції тестуватимуть на коронавірус людей, які прибули з-за кордону.

Крім того, Італія має намір продовжити надзвичайний стан через коронавірус.