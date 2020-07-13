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  • Литва внесла Україну до списку країн, громадяни яких зобов'язані пройти обсервацію по прибутті
13 липня 2020, понеділок, 20:33 7
Світ 2020-07-13T21:15:02+03:00
Українські Новини
Литва внесла Україну до списку країн, громадяни яких зобов'язані пройти обсервацію по прибутті

Литва внесла Україну до списку країн, громадяни яких зобов'язані пройти обсервацію по прибутті

Елизавета Кесельман
Литва, Коронавірус, Ізоляція, обсервація, Пандемія коронавірусу, коронавірус в Литві
Литва. Фото: pixabay
Литва. Фото: pixabay

Литва, яка в середині травня відкрила кордони для балтійських країн, оновила список держав, громадянам яких по приїзду необхідно буде провести в ізоляції 2 тижні. У цьому списку є Україна, повідомляє видання Delfi.

Як повідомляється, минулого тижня до цього списку включили Румунію, Болгарію, Віргінські острови, Сейшельські острови, Джібуті, Сан-Марино і Есватіні, а в понеділок, 13 липня, в цей список додали Гану.

У списку залишається Україна. З вище перерахованих країн можуть приїхати тільки жителі Литви і ті іноземці, у яких є дозвіл на в'їзд до Литви.

Всього в цьому списку включено 63 країни, в яких важка ситуація з коронавірусом, де за останні 2 тижні коронавірус встановили більше ніж у 25 осіб на 100 тисяч жителів.

Люди, які повернулися з таких країн, протягом доби повинні передати свої дані фахівців Національного центру громадського здоров'я. Всі вони повинні провести в ізоляції 14 днів, навіть якщо їхали транзитом через ці країни.

Такий порядок поширюється і на громадян Литви і на іноземців, які приїхали з цих країн, у яких є дозвіл на в'їзд до Литви.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропортах Франції тестуватимуть на коронавірус людей, які прибули з-за кордону.

Крім того, Італія має намір продовжити надзвичайний стан через коронавірус.

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