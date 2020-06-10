Щоб в'їхати в Словаччину, потрібно пред'явити негативний тест на коронавірус: нові правила в'їзду

З 10 червня Словаччина змінила правила в'їзду з України. Фото: gazeta.zn.ua

З 10 червня Словаччина змінила правила в'їзду з України. Фото: gazeta.zn.ua

На тлі скасування Словаччиною з 10 червня карантину та відкриття міжнародних кордонів, країна ввела нові вимоги для в'їзду українців. Тепер, щоб потрапити на територію Словаччини потрібно пред'явити негативний тест на COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Кабінету Міністрів за інформацією Прикордонної поліції Словацької Республіки, передають Українські Новини.

Відсьогодні З 08.00 ранку (за київським часом) Словаччина змінює порядок в'їзду іноземців з території України.

"Отже, на територію Словацької Республіки дозволяють пропуск осіб з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території і тих, кому було видано довідку від компетентного міністерства, якщо на в'їзд вони пред'являть негативний RT-PCR тест на захворювання COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами або переведений на одну з цих мов", – зазначається на сайті Кабміну.

Результати тесту не повинні перевищувати 96 годин. Крім того, скасовується обов'язкова обсервація для цих осіб і дотримання дій по мобільному додатком "Smart karanténa" ("Розумний карантин").

Також іноземці, які в'їхали в Словаччину, повинні дотримуватися ізоляції в домашньому середовищі і протягом 5 днів від приїзду пройти лабораторний аналіз на захворювання COVID-19.

Транзитний проїзд через територію Словаччини дозволяється з дотриманням умов:

Транзит громадян держав Євросоюзу та їх сімей при поверненні в країну ЄС, громадянами якої вони є. Вони мають проїхати через територію країни без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в'їзду, враховуючи необхідну дозаправку пальним.

Транзит громадян третіх країн в держави Євросоюзу, в якій вони мають постійний або тимчасовий вид на проживання. При в'їзді в Словаччину вони повинні пред'явити негативний RT-PCR тест на захворювання COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами, або переведений однією з цих мов. Видача результатів тесту не повинна перевищувати 96 годин. Такі особи повинні проїхати по території Словацької Республіки без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в'їзду, враховуючи необхідний час на дозаправку паливом.

Зараз на кордоні зі Словаччиною функціонують пункти пропуску:

"Ужгород – Вишнє Нємецьке" (для автомобільного сполучення);

"Малий Березний – Убля" (для автомобільного та пішохідного сполучення);

"Малі Селменці – Вельке Слеменце" (для пішохідного сполучення).

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня українці зможуть в'їжджати в Туреччину.

Крім того, аеропорт "Київ" відновлює міжнародні рейси з 16 червня.