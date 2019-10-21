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  • Легендарна "Джоконда" дала тріщину і почала саморуйнуватися, - доглядач Лувру
21 жовтня 2019, понеділок, 10:28 4
Життя 2019-10-21T10:56:49+03:00
Українські Новини
Легендарна "Джоконда" дала тріщину і почала саморуйнуватися, - доглядач Лувру

Легендарна "Джоконда" дала тріщину і почала саморуйнуватися, - доглядач Лувру

Лувр, Джоконда, Леонардо Да Вінчі, Мона Ліза
Джоконда. Фото: wikipedia
Джоконда. Фото: wikipedia

Стало відомо, що картина італійського художника Леонардо да Вінчі знаходиться в дуже важкому стані і може зруйнуватися з часом, передає "Страна".

Хранителі відділу живопису та відділу графіки Лувру Венсен Дельевен і Луї Франк зазначили, що на виставці, присвяченій 500-річчю з дня смерті великого італійця Леонардо да Вінчі, картина "Мона Ліза" або ж "Джоконда" знаходиться в критичному стані.

"Картина дуже тендітна. Тріщина перетинає всю поверхню дошки і досягає чола Джоконди. Їй протипоказано будь-яке переміщення, вібрація, зміна клімату. Найстрашніше, що під час перевезення вона може розколотися навпіл. Тому Лувр не хоче, щоб Джоконда подорожувала", - прояснили ситуацію співробітники музею.

Картина написана маслом на тополевої дошці, її розміри - 76,8 × 53 див.

Як повідомляли Українські Новини, французькі арт-експерти знайшли ескіз оголеної Мони Лізи, аіталійські вчені знайшли останки "моделі", з якої Леонардо да Вінчі писав Джоконду. Також було виявлено ще один портрет під зображенням Мони Лізи.

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