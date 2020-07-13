Рада має намір скасувати обов'язкове відвідування центрів зайнятості під час карантину безробітними

Тоді як станом на 1 липня в Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних становить 518 тисяч осіб, Верховна Рада має намір скасувати на період карантину обов'язкове відвідування не менш ніж 1 раз на 30 календарних днів територіального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в якому зареєстрований безробітний.

За ухвалення законопроекту № 3486 за основу проголосувало 319 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Також пропонується привести у відповідність із законодавством терміни, у які роботодавці повідомляють центрам зайнятості про заплановане масове звільнення працівників, а саме не пізніше ніж за 2 місяці до цього (не пізніше ніж за 30 календарних днів у разі звільнення державних службовців).

Законопроектом пропонується визначити, що кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій та пені, що можуть використовуватися Фондом соціального захисту інвалідів для надання роботодавцям компенсацій, визначених в законі "Про зайнятість населення", які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних за направленням центрів зайнятості.

Крім того, законопроектом пропонується врегулювати питання про надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі в АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, а також дозволити головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе і за членів сімейного фермерського господарства.

Як повідомляли Українські Новини, зі слів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні через карантин зростає безробіття, у квітні було зареєстровано 100 тисяч безробітних.

Також у квітні Кабінет міністрів виділив 6 мільярдів гривень на фінансування допомоги з безробіття.