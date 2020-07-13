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13 липня 2020, понеділок, 16:59 9
Верховна Рада і партії 2020-07-13T17:30:03+03:00
Українські Новини
Рада має намір скасувати обов'язкове відвідування центрів зайнятості під час карантину безробітними

Рада має намір скасувати обов'язкове відвідування центрів зайнятості під час карантину безробітними

Ирина Николенко
Карантин, рівень безробіття, безробіття, Служба зайнятості, Держцентр зайнятості, безробітні, Карантин в Україні
Верховна Рада
Верховна Рада

Тоді як станом на 1 липня в Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних становить 518 тисяч осіб, Верховна Рада має намір скасувати на період карантину обов'язкове відвідування не менш ніж 1 раз на 30 календарних днів територіального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в якому зареєстрований безробітний.

За ухвалення законопроекту № 3486 за основу проголосувало 319 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Також пропонується привести у відповідність із законодавством терміни, у які роботодавці повідомляють центрам зайнятості про заплановане масове звільнення працівників, а саме не пізніше ніж за 2 місяці до цього (не пізніше ніж за 30 календарних днів у разі звільнення державних службовців).

Законопроектом пропонується визначити, що кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій та пені, що можуть використовуватися Фондом соціального захисту інвалідів для надання роботодавцям компенсацій, визначених в законі "Про зайнятість населення", які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних за направленням центрів зайнятості.

Крім того, законопроектом пропонується врегулювати питання про надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі в АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, а також дозволити головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе і за членів сімейного фермерського господарства.

Як повідомляли Українські Новини, зі слів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні через карантин зростає безробіття, у квітні було зареєстровано 100 тисяч безробітних.

Також у квітні Кабінет міністрів виділив 6 мільярдів гривень на фінансування допомоги з  безробіття.

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