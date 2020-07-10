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10 липня 2020, пʼятниця, 05:50 6 Карта
Життя 2020-07-10T07:30:02+03:00
Українські Новини
Пекельна спека готує реванш: синоптик попередила про різку зміну погоди на Петра і Павла

Пекельна спека готує реванш: синоптик попередила про різку зміну погоди на Петра і Павла

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, Петра і Павла
Спека. Фото: grodno.greenbelarus.info
Спека. Фото: grodno.greenbelarus.info

За прогнозом погоди на найближчі днів Україні продовжаться різкі метеоскачки, на які метеозалежні люди можуть гостро реагувати. Так, на території західних областей утримається негода, в той час, як на решті території країни буде сонячно і тепло. А на вихідних, 11-12 липня, повернеться аномальна спека.

Про це на своїй сторінці в соцмережі у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в п'ятницю в Україну прийде антициклон Xabi, тому практично повсюдно очікується суха і сонячна погода.

Прогноз погодиПрогноз погоди

"Проте в другій половині дня 10 липня в західних областях України з'являться дощі з грозами. Вітер буде південно-західний, невеликий, максимум помірний. Температура повітря найближчої вночі 12-19 градусів, завтра вдень ще дихаємо вільно, 24-29 градусів, на півдні місцями до +30", – повідомила Діденко.

У Києві синоптик прогнозує практично ідеальну погоду без опадів і максимальна температура повітря 26-27 градусів.

А ось у суботу та неділю знову стане спекотніше – стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів.

ПогодаПогода

"У суботу спека в Україні захоче взяти реванш, температура повітря підвищиться до 27-33 градусів. Локальні дощі лише в західній частині. У неділю, на Петра і Павла, в західних областях, через прихід активних атмосферних фронтів з заходу Європи, відчутно похолодає і пройдуть грозові зливи. На решті території переважно сухо, хіба що в Криму і в Миколаївській області місцями пройдуть грозові дощі", – повідомила Діденко.

Також синоптик прогнозує, що з понеділка у Києві знову спаде температура повітря до комфортної.

Раніше  Українські Новини повідомляли, як поліпшити самопочуття при зміні погоди.

Тим часом, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

 

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