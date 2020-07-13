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13 липня 2020, понеділок, 17:15 7 Інфографіка
Фінанси 2020-07-13T17:58:33+03:00
Українські Новини
В Україні понад 60% пенсіонерів щомісяця отримують менш ніж 3 тисяч гривень

В Україні понад 60% пенсіонерів щомісяця отримують менш ніж 3 тисяч гривень

Елена Новикова
Пенсії, розмір пенсії, пенсії в Україні
Менш ніж 3000 грн на місяць в Україні отримують 62,9% відсотків пенсіонерів
Менш ніж 3000 грн на місяць в Україні отримують 62,9% відсотків пенсіонерів

Тоді як пенсії проіндексували не всім, станом на 1 липня 2020 року пенсію вище 10 000 гривень отримують 2,9% пенсіонерів, а 62,9% пенсіонерів отримують менш ніж 3000 грн на місяць.

Про це зазначається в повідомленні прес-служби Пенсійного фонду України.

Так, повідомляється, що за даними на 01.07.2020 в Україні лише 11 241 834 пенсіонера, а середній розмір пенсій становить 3 393,54 гривень.

Розмір пенсій розподіляється таким чином:

  • більш ніж 10 000 грн - 2,9% (264 906 осіб):
  • від 5 001 до 10 000 грн - 11,4% (1 277 186 осіб);
  • від 4 001 до 5 000 грн - 7,9% (884 418 осіб);
  • від 3 001 до 4 000 грн - 14,9% (1 671 624 осіб);
  • від 2 001 до 3 000 грн - 45,9% (5 158 392 осіб);
  • від 1 501 до 2 000 грн - 16,4% (1 845 674 осіб);
  • від 1 401 до 1 500 грн - 0,01% (1 465 осіб);
  • до 1 400 грн - 0,6% (70 487 осіб).

Розмір пенсій в Україні станом на 1 липня 2020. Інфографіка: pfu.gov.uaРозмір пенсій в Україні станом на 1 липня 2020. Інфографіка: pfu.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, у Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.

Пенсії в Україні знову підвищать вже з 1 вересня.

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