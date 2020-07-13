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13 липня 2020, понеділок, 16:37 5
Політика світу 2020-07-13T17:30:04+03:00
Українські Новини
Америка попередила своїх громадян про ризик бути затриманими та депортованими з Китаю

Америка попередила своїх громадян про ризик бути затриманими та депортованими з Китаю

Елизавета Кесельман
США, Китай, США-Китай, Депортація
США.Фото: pixabay
США.Фото: pixabay

У Державному департаменті Сполучених Штатів американців попередили про високий ризик бути затриманими і депортованими з Китаю після низки обмежень з двох сторін. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, існує ризик того, що американців можуть затримати без доступу до консульським службам США та інформації про їх передбачуваному злочині, їм загрожують тривалі допити та утримання з причин, пов'язаних з державною безпекою.

"Співробітники служби безпеки можуть затримувати та / або депортувати громадян США за відправлення приватних повідомлень з критикою уряду Китаю", — сказано в повідомленні.

Подібні попередження стали надходити по мірі посилення напруженості в двосторонніх відносинах з низки питань, починаючи від пандемії COVID-19 і закінчуючи торгівлею, новим законом про безпеку Гонконгу і твердженнями про порушення прав людини стосовно уйгурів у регіоні Сіньцзян.

До цього подібне попередження опублікувало уряд Австралії, але в Пекіні його назвали "абсолютно безглуздим і дезінформаційним".

Як повідомляли Українські Новини, у США Huawei визнали загрозою нацбезпеці.

Крім того, Дональд Трамп відмовився від жорстких санкцій проти Китаю. Він боїться зірвати велику торгову угоду.

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