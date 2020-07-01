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Світ 2020-07-01T11:45:03+03:00
Українські Новини
У США визнали Huawei загрозою нацбезпеці

У США визнали Huawei загрозою нацбезпеці

Елизавета Кесельман
США, Китай, Huawei, Нацбезпека
Huawei. Фото: Pixabay
Huawei. Фото: Pixabay

Федеральна комісія з зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала китайську телекомунікаційну компаниию Huawei, яку раніше вже звинувачували у кримінальних порушеннях, і компанію ZTE загрозами національній безпеці.

Відтепер гроші з Фонду загальних послуг не можна буде використовувати для придбання, обслуговування та підтримки будь-якого обладнання або послуг, що надаються або виробляються цими постачальниками.

Про це сказано в повідомленні прес-служби комісії.

З слів голови комісії Аджіта Пайа, компанії загрожують мережам зв'язку та мережі 5G.

Одночасно стверджується, що Huawei і ZTE мають тісні зв'язки з Комуністичною партією Китаю і військовим апаратом Китаю, і в цілому підпорядковуються китайському законодавству, що зобов'язує їх співпрацювати з розвідувальними службами країни.

"Ми не можемо і не дозволимо Комуністичної партії Китаю використовувати мережеві уразливості і поставити під загрозу нашу критично важливу комунікаційну інфраструктуру", — сказано в заяві.

Дешеве обладнання Huawei та ZTE активно використовували регіональні американські компанії, які працювали в сільській місцевості. Однак тепер їм доведеться змінити обладнання китайських компаній у своїх мережах.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп відмовився від введення санкцій проти Китаю.

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